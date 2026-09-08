Un paciente del Hospital Clínico de Santiago encuentra una cucaracha en su plato

La sección sindical de CCOO del área sanitaria de Santiago-Barbanza ha denunciado la presencia de cucarachas en el servicio de cocina del Hospital Clínico Universitario de Santiago y ha exigido a la Gerencia la adopción inmediata de medidas efectivas para controlar la situación.

Según ha informado el sindicato, el pasado 4 de septiembre se notificó la aparición de uno de estos insectos en la comida entregada a un paciente, un hecho que tachan de "intolerable" y que pone en riesgo la seguridad alimentaria. La central señala que, tras varios episodios esporádicos, la presencia de estos insectos se intensificó durante el mes de agosto, con especial incidencia bajo los hornos, las escombreras y la zona de los trenes de lavado. y mandan fumigar la cocina

El personal de cocina indica que las actuaciones de la empresa externa contratada no están surtiendo efecto, ya que los productos aplicados se eliminan de forma prematura debido a las desinfecciones y limpiezas a fondo que se realizan a diario.

Ante este escenario, la delegada de prevención de CCOO, Ana Riveiro Corrales, ha elevado una petición de información formal a la Dirección de Recursos Humanos, a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y al comité de seguridad y salud. El sindicato exige aclarar desde cuándo conocía la Dirección el problema, qué programa de control de plagas se está ejecutando y por qué no se han sellado las grietas ni habilitado vías para impedir el acceso de los insectos.