La cucaracha sí que puede caminar en Ourense: alerta por su expansión

Los bajos abandonados en la zona del Casco Vello son el foco principal de colonias de cucarachas según las empresas de control de plagas

Caminar por la ciudad se está convirtiendo en algunas zonas en un verdadero reto de esquivar cucarachas -como campo de minas-, debido a la expansión de estos bichos. Una situación que se está convirtiendo en una auténtica plaga a causa de las lluvias del invierno (que les habilitan un espacio húmedo), seguidas de las altas temperaturas de los últimos meses.

Otros factores determinantes son el abandono de casas y edificios en zonas como el Casco Vello, la demolición de infraestructuras que conllevan que este tipo de especies se dispersen por las calles y las obras en vía pública, que originan este mismo efecto de expansión espacial.

La fobia y pavor ante este inmundo animal se ha dejado notar entre las conversaciones de los vecinos de Ourense, que aseguran que se están empezando a ver mucho más de lo normal en las calles y por consecuencia, también en los hogares de los ciudadanos.

Desde hace cinco meses

Las empresas de fumigación y de control de plagas confirman esta problemática, situando el auge de las plagas de cucarachas desde hace cinco meses, tras las lluvias del invierno. Señalan que la zona más crítica es el Casco Vello, a causa de la gran cantidad de inmuebles en ruinas y en estado de abandono. Desde el sector afirman que, tras la llegada del calor, el problema se ha visto agravado y afecta a casi todos los rincones de la ciudad.

También catalogan como una de las causas del incremento de cucarachas a las obras, ya que dejan franjas abiertas y más huecos para que se adentren estos bichos, lo que también sucede en ciertas zonas de la avenida de Portugal. Esto se repite también con otras especies como ratones o ratas.

Además, también se observan puntos críticos en San Lázaro o en el barrio de A Ponte, especialmente en el entorno del parque de A Ponte, donde, según testimonios, la remodelación de un edificio en la rúa Vicente Risco está provocando esta situación. En las horas nocturnas, al dar un paseo por esta calle, los viandantes se ven obligados a esquivar decenas de estos bichos.

Medidas de los hosteleros

Ante el aumento de cucarachas por las calles los hosteleros y propietarios de diversos negocios ya han tomado cartas en el asunto para evitar males en sus locales. Algunos ya tienen contratados servicios regulares (cada semana o dos semanas) de empresas de control de plagas. También la imagen por la noche de algunas aceras de la ciudad ya está caracterizada por el color del veneno contra estos bichos.

Problemas de salud

Vecinos y sanitarios se muestran muy preocupados por esta deriva: “Es una falta de higiene absoluta y un problema para la salud pública de la ciudad porque son transmisoras de muchas enfermedades y suponen peligros que pueden ser muy graves”, resaltó Martín Bernardo Estévez, enfermero y vecino de la zona de la avenida de Portugal. Pueden ser propagadoras de patologías como la salmonella y pueden causar diarreas, vómitos y fibre. Además, también pueden ser el detonante de problemas de asma y alergias respiratorias, debido a los alérgenos que emiten sus excrementos y la muda de su caparazón.