Pala contra azada: piden 6 años para dos vecinos de A Fonsagrada por pelearse con herramientas

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo juzgará este martes, 21 de abril, a dos hombres acusados de protagonizar una pelea con herramientas agrícolas que se saldó con lesiones de distinta gravedad, entre ellas la pérdida de visión de un ojo por parte de uno de los implicados. Fiscalía pide para un de ellos cuatro años de cárcel y para el otro dos.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2022, cuando uno de los procesados se acercó al otro, con quien mantenía desavenencias previas, portando una pala. Tras una discusión el primero supuestamente alzó la pala, ante lo que el otro respondió golpeándole en la cabeza con una azada.

Como consecuencia del enfrentamiento, el primero sufrió lesiones de extrema gravedad, incluyendo fracturas faciales y la pérdida de visión del ojo izquierdo, además de diversas secuelas permanentes. Por su parte, el segundo implicado resultó también lesionado, aunque de menor consideración.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones agravadas, en el caso del acusado que causó la pérdida de visión, y de un delito de lesiones con instrumento peligroso para el otro implicado.

Asimismo, el escrito aprecia en el primero la concurrencia de una atenuante de legítima defensa incompleta, al entender que actuó para repeler una agresión previa.

Además de las penas de prisión, Fiscalía solicita indemnizaciones cruzadas entre los acusados, que superan los 54.000 euros en el caso del que realizó las lesiones más graves; 7.900 euro para el otro, así como el abono de los gastos sanitarios al servicio público de salud.