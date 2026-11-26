La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), que agrupa a más de 500 compañías y entidades del sector, ha pedido al PP gallego que reconsidere la moratoria a las plantas de biogás. Los populares han planteado esta medida mediante una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para 2027, actualmente en tramitación. La propuesta contempla paralizar temporalmente la autorización de nuevas instalaciones o ampliaciones relevantes durante un máximo de dos años, hasta que el Gobierno autonómico apruebe una planificación específica.

Ante este escenario, la patronal advierte de que la suspensión pondría en riesgo más de 600 millones de euros en inversiones -correspondientes a proyectos ya en tramitación y construcción- y 1.100 empleos potenciales. Además, recuerda que la producción local de biometano permitiría a la industria gallega sustituir importaciones de gas fósil por valor de más de 96 millones de euros anuales, una cifra que asciende hasta los 170 millones con los precios actuales.

La iniciativa del PPdeG llega tras meses de contestación social. En paralelo al despliegue de estos proyectos han surgido numerosas plataformas vecinales en contra, y organizaciones como el Sindicato Labrego Galego (SLG) atribuyen precisamente a esa presión ciudadana la decisión de frenar los permisos. Según los datos aportados en el Parlamento en octubre de 2025 por la entonces conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, Galicia contaba en aquel momento con ocho plantas de biogás autorizadas en funcionamiento y otras ocho en fase de evaluación ambiental.

Potencial ambiental

APPA Renovables respalda sus argumentos en el informe sobre el potencial de biometano en España elaborado por Bioliza y S3d. El estudio sitúa en Galicia el 5,4% de la capacidad total del Estado, lo que permitiría generar entre 1,36 y 1,90 TWh anuales, con un valor de mercado de entre 92 y 163 millones de euros al año. En el plano climático, la asociación calcula que este gas renovable evitaría la emisión de cerca de 380.000 toneladas de CO2 anuales, al tiempo que daría una salida sostenible a unos residuos que, de otro modo, seguirán generándose sin un tratamiento adecuado. Frente a la moratoria, la patronal ofrece su colaboración para pactar un despliegue con garantías junto a la Xunta, los municipios y el sector primario.

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“Una explotación ganadera necesita gestionar sus purines todo el año y una industria precisa un suministro fiable. El biometano atiende ambas necesidades con un recurso de la propia comarca”, señala su director general, José María González Moya. El directivo defiende dimensionar cada planta desde el inicio junto a ganaderos y ayuntamientos, y admite la necesidad de ofrecer total transparencia a la población.