Pazos pone en valor los avances frente al “relato distópico” de la oposición

Alberto Pazos, el portavoz parlamentario del PPdeG, puso en valor este miércoles los “avances” alcanzados por la gestión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y rechazó el “relato distópico” que PSOE y BNG hacen de Galicia.

En su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía, Pazos dijo que el discurso de Rueda evidenció un país que experimentó avances significativos pero que también padece problemas que se deben solucionar. “Un país que proporciona aos seus cidadáns unha educación de primer nivel, unha atención sanitaria de gran calidade e servizos públicos solventes, modernos e avanzados”, afirmó.

Sin embargo, criticó que, “en poucas horas”, la oposición tratase de describir a Galicia como “unha terra ocupada, colonizada, esclavizada polos intereses de pérfidos oligopolios”, “con unha sanidade colapsada, os maiores abandonados á súa sorte, os recursos naturais esquilmados, campos ermos, costas arrasadas, traballadores esclavizados e mulleres abandonadas á súa sorte”. “Mentres soan as trompetas de Jericó, Galicia camiña inexorablemente ao abismo”, ironizó.

“Señorías, como se explica isto? Xa non teño máis explicación que se prestamos atención aos clásicos. Pola mañá, café; pola tarde, ron”, subrayó para asegurar que Galicia no es la visión deformada que PSOE y BNG “queren trasladar”.

A reglón seguido cargó contra el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, al que, entre otras cosas, acusó de “traizoar” el compromiso alcanzado sobre la AP-9 en la Cámara gallega.

Tras ello, recordó unas palabras sobre igualdad del jefe de filas de los socialistas gallegos para reprochar que el PSdeG sostenga al expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, como alcalde de Monforte tras la denuncia por acoso sexual contra él. “Alcaldía para Tomé e abandono absoluto para a vítima”, sostuvo el portavoz.

En este punto, ha aprovechado para referirse a la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña de confirmar el archivo de la denuncia contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, por agresión sexual, para asegurar que espera que la oposición tenga la “mesma contundencia” que tuvo para “criminalizalo” para “pedirlle desculpas claras e convincentes”. “É o mínimo que lle deben”, afirmó.