Pedro Sánchez visita Galicia y degusta marisco en Festa do Marisco de O Grove

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita a la 63ª edición de la Fiesta del Marisco.

En la jornada de este jueves en la provincia de Pontevedra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabó haciéndose un hueco la 63 edición de la Festa do Marisco de O Grove, una parada que no estaba en la agenda oficial, pero que sirvió al dirigente socialista para encontrarse con partidarios y algún adversario.

La jornada había empezado con una visita a Delta Vigo PTL Valladares, centro industrial del Grupo Delta especializado en la fabricación de componentes y sistemas industriales para el sector aeroespacial, y luego había proseguido, en San Vicente do Mar, con un recorrido por la empresa de vivienda industrializada Caslua Import.

Para comer antes de la inauguración oficial del "Foro La Toja", Pedro Sánchez sorprendió apareciéndose en la carpa de la Festa do Marisco de O Grove, donde su alcalde, el socialista José Antonio Cacabelos, ejerció de anfitrión.

El presidente del Ejecutivo entró por en medio de las personas que había en la carpa, bastantes para ser un día de semana. Y por un lado se encontró con algún piropo a su porte y apelativos como "presidente, presidente", mientras por otro tampoco faltó algún detractor que reprobó la situación de Ceuta.

Flanqueado por otros cargos socialistas como el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; o el delegdo del Gobierno y candidato del PSdeG a la Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, el presidente repartió besos y estrechó manos, incluso las de algún trabajador en los puestos que sirven marisco en esta tradicional cita gastronómica.

Pulpo, mejillones o empanada fueron algunas de las viandas que el líder socialista pudo degustar antes de protagonizar, junto al rey Felipe VI, la inauguración del "Foro La Toja. Vínculo Atlántico", donde el sábado también recalará su contrincante, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Visita a empresas

La jornada en la provincia de Pontevedra había arrancado a mediodía en Vigo, con un recorrido por las instalaciones del Grupo Delta, referencia de la industria aeronáutica gallega y que trabaja para grandes fabricantes internacionales.

La compañía fue beneficiaria de fondos europeos, ya que contó con 4,5 millones de euros del PERTE Aeroespacial, y 700.000 euros del PERTE VEC, ambos del Plan de Recuperación, así como 1,84 millones de euros procedentes de los fondos FEDER.

Sólo los medios gráficos fueron convocados a las dos primeras visitas oficiales, pero posteriormente fue emitido un comunicado en el cual Pedro Sánchez destaca el compromiso del Ejecutivo con la industria aeroespacial y de la automoción.

Delta Vigo, con cuatro plantas en España, obtuvo en 2025 un beneficio neto de 3,57 millones de euros y, según los datos difundidos por el Gobierno, invirtió en I+D+i más de 60 millones de euros en los últimos siete años.

En su comunicado, el Gobierno también subraya que, a través de las distintas convocatorias del PERTE VEC, ha invertido más de 80 millones de euros en la provincia de Pontevedra. Además, entre otras inversiones, a través de los fondos PRTR y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), se han financiado 12 préstamos para pymes y startups por valor de 2,5 millones de euros. En total, ENISA ha invertido 41,9 millones de euros en Galicia.