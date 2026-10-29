Piden 13 años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a un menor con discapacidad en A Coruña

La Audiencia Provincial de A Coruña ha suspendido este jueves el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a un menor de 16 años con un grado de discapacidad acreditado, al que había conocido a través de las redes sociales. La Fiscalía solicita para el procesado una pena de 13 años de prisión.

La vista oral no ha podido celebrarse debido a la ausencia del abogado de la defensa por motivos médicos, lo que ha obligado a aplazar el procedimiento.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos denunciados tuvieron lugar en marzo de 2024, en un espacio público del partido judicial de Arzúa, en la provincia de A Coruña.

El juicio podría celebrarse en enero o febrero

Tras confirmarse la suspensión, la magistrada presidenta ha indicado que el juicio se celebrará en una fecha todavía pendiente de determinar, aunque ha avanzado que será "probablemente, en enero o febrero". Además de los 13 años de prisión, la Fiscalía solicita que se imponga al acusado la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella durante 20 años.

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El Ministerio Público también reclama una indemnización de 750 euros por las lesiones que, según la acusación, sufrió el menor.

El procedimiento queda pendiente de que la Audiencia Provincial señale una nueva fecha para la celebración del juicio.