Piden 18 años para el agresor del martillo de Ribadeo

En la Audiencia Provincial de Lugo se celebró el juicio contra un hombre acusado de intentar matar a su padrastro a martillazos en una vivienda de Ribadeo en diciembre de 2024.

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El procesado, que permanece en prisión provisional desde el 20 de diciembre de ese año, alegó en su defensa una eximente incompleta de enajenación por esquizofrenia paranoide. Los hechos ocurrieron sobre las 20:30 horas del 9 de diciembre de 2024, cuando el acusado se encontraba en el domicilio de su madre, en Ribadeo, junto a esta, su pareja, dos hijas menores de la víctima y un primo.

El Ministerio Público sostiene que el procesado se colocó detrás del sofá en el que estaba sentado su padrastro con el pretexto de ir a fumar. Desde esa posición, y de forma "sorpresiva, repentina y por la espalda", habría cogido un martillo tipo uña con mango de madera que previamente había escondido en el salón y le habría propinado un fuerte golpe en la cabeza. A continuación, siempre según la acusación, el procesado golpeó también a su madre con la misma herramienta.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa y otro delito de lesiones con uso de instrumento peligroso. Por el primero solicita 14 años de prisión y por el segundo cuatro años, lo que eleva la petición total a 18 años de cárcel.