Pintadas xenófobas en la Cruz Roja de Ferrol

La sede de Cruz Roja en Ferrol y uno de sus vehículos amanecieron vandalizados con pintadas de marcado carácter xenófobo y racista. Los grafitis, que incluyen graves insultos y acusaciones hacia la organización humanitaria catalogándola de “traidora”, “antiespañola” y “proinvasión”, han generado una rápida ola de indignación y la repulsa unánime de toda la corporación municipal ferrolana.

Por su parte, desde la entidad social optan por la prudencia, declinando hacer declaraciones públicas sobre el incidente. A consultas de los medios, Cruz Roja se limitó a confirmar la aparición de los mensajes de odio, asegurando que procederán a su limpieza inmediata para poder continuar con total normalidad su vital actividad y labor diaria en la ciudad departamental.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, expresó su condena rotunda ante estos hechos. El regidor ha lamentado “muchísimo” el actual “momento de gran polarización” y ha hecho un firme llamamiento a la paz social. En este sentido, remarcó que Ferrol siempre se ha caracterizado por ser un lugar de convivencia, advirtiendo que los actos vandálicos son “totalmente rechazables” vengan de donde vengan, y trasladó toda su solidaridad a los trabajadores de la ONG. A las muestras de apoyo se han sumado los grupos de la oposición, BNG y Ferrol en Común. Esta última formación califica las pintadas de “grafitis fascistas y nazis” que propagan el odio y amenazan la integración. Además, puso en valor el papel de los migrantes en la recuperación demográfica de los barrios, así como el trabajo fundamental de Cruz Roja durante la pandemia, su lucha contra la soledad de los mayores y su apoyo constante a los más jóvenes. Este no es un suceso aislado. Hace apenas seis meses, el pasado 28 de abril, el grupo neonazi Núcleo Nacional ya había colocado pegatinas racistas en el mismo local con lemas como “Remigración”. Asimismo, en agosto, la sede del PSOE ferrolano sufrió un ataque vandálico similar.