El Partido Popular de As Pontes condenó la vandalización de sus pancartas, tras aparecer este sábado rotas. "É unha absoluta falta de respecto pola pluralidade política", denunciaron.

En un comunicado publicado en la red social Facebook, la formación popular mostró su "indignación" ante unos hechos que considera “incompatibles cos principios democráticos”, cuestionando que se pretenda "silenciar a quen defende ideas diferentes".

En este sentido, el PP local recordó que la discrepancia política forma parte de cualquier sociedad democrática y que es "lexítimo debater, criticar e manifestarse", pero "nunca recorrer á destrución do material doutras formacións para impedir que expresen as súas ideas".

"Isto non é liberdade de expresión. Isto é intolerancia", denunciaron los populares en Facebook, insistiendo en que la democracia exige respetar también las opiniones y planteamientos con los que uno no está de acuerdo.