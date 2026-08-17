El PP avisa de que, si sale adelante la propuesta de Sánchez, Galicia "afrontaría la peor financiación de su historia"

El PPdeG advierte de que, si se aprueba la propuesta de reforma de la financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez, Galicia "afrontaría la peor financiación" de su historia.

La viceportavoz del Grupo Popular Cristina Sanz ha denunciado este lunes, en rueda de prensa, que el modelo diseñado por el Gobierno central "perjudica claramente a los gallegos y rompe con los principios de igualdad y solidaridad que deben regir la financiación de las comunidades autónomas".

Uno de los datos que, a su juicio, evidencia esta discriminación es que Galicia representa casi el 6% de la población española, pero recibiría "apenas el 2,4%" de los recursos adicionales previstos en la propuesta.

Para los populares gallegos, no se trata de un problema de falta de recursos para el conjunto de las comunidades, sino de los criterios escogidos por el Gobierno para repartirlos. Un reparto, ha subrayado Sanz, que "deja Galicia en una posición claramente desfavorable".

Además, el nuevo modelo, remarca el PPdeG, "reduce el peso" de la población ajustada y resta importancia a factores especialmente relevantes para Galicia, como la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, que incrementan el coste de prestar servicios públicos en el territorio gallego.

El PPdeG considera también "inaceptable" que el principio de ordinalidad se convierta "en un principio central" del nuevo modelo y que tenga "mayor relevancia" que criterios como la igualdad y la solidaridad, "favoreciendo así de manera permanente a las comunidades con mayor capacidad económica".

Así las cosas, según ha avanzado Cristina Sanz, el PPdeG impulsará iniciativas en el Parlamento de Galicia para "defender la igualdad entre todos los españoles, la solidaridad entre territorios y un sistema de financiación justo para Galicia".

"Casi 1.000 millones de perjucio"

No en vano, Sanz ha esgrimido que las consecuencias económicas para Galicia son "especialmente graves". Así, ha recalcado que el modelo de financiación y "la denominada condonación de la deuda" propuestas por el Gobierno central supondrían "un perjuicio para Galicia" de casi 1.000 millones de euros.

Esta cifra incluye, según ha explicado la diputada popular, 600 millones de euros de incremento de la deuda y 305 millones menos que el promedio de las comunidades autónomas de régimen común según la propuesta del nuevo sistema.

Apunta al BNG

El PPdeG considera también relevante que el propio BNG "haya reconocido que el modelo propuesto es inválido para Galicia". Sin embargo, los populares gallegos critican que esa posición "no se traduzca en una exigencia firme de responsabilidades a sus socios políticos en el Gobierno de España".

Así, ha reclamado al BNG que "deje de lado sus alianzas" y defienda los intereses de Galicia "por encima de cualquier acuerdo político". Para los populares, no es suficiente con calificar la propuesta como inadecuada, sino que "es necesario oponerse a un modelo que perjudica económicamente a la comunidad".