El PP de Lugo critica al Bloque por gobernar con “un acosador”

El portavoz del PP en la Diputación de Lugo, Antonio Ameijide, exigió a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que aclare si la formación nacionalista aceptará los votos de José Tomé, “presunto acosador sexual”, y de Pilar García Porto, “encubridora”, para conservar la vicepresidencia de la institución provincial.

La presidenta provincial del PP lucense, Elena Candia, sostuvo la misma tesis en su primera comparecencia del nuevo año. Dijo que el PP es el único partido que está en disposición de gobernar la Diputación sin necesitar el apoyo de “un presunto acosador”, afirmó en relación al expresidente, José Tomé, y a la denuncia a la que se enfrenta de una mujer en el canal interno del PSOE.

Candia volvió a ejercer así presión al BNG, que forma parte del gobierno provincial y desde la denuncia está marcando distancia con Tomé, ausentándose de las juntas de gobierno que el socialiasta presidió en funciones y del pleno en el que oficializó la renuncia, informa El Progreso.

Mientras Ameijide lamentó que, pese a las palabras de Pontón, “el BNG sigue sin responder a la pregunta clave que preocupa a toda la provincia”, que es “si va a sostener o no un gobierno provincial con los votos de Tomé y García Porto, y recordó que el BNG “lleva varias semanas en un gobierno provincial presidido por un presunto acosador y codirigido por una de las encubridoras confesas”, Elena Candia interpeló a los nacionalistas: “Ao BNG, que di que non forma parte dun goberno dun presunto acosador non lle vai importar seguir estando nun goberno no que vai estar un presunto acosador?”.

“Falta saber si lo van a prorrogar y aceptar los votos de ambos”, insistió Ameijide. Y después reiteró la necesidad de una “dimisión completa e inmediata” de Tomé y García Porto, ya que “no llega con renunciar a la presidencia de la Diputación” porque la institución no puede estar “manchada” con la presencia de “personas salpicadas por acusaciones tan graves”, que “condicionan” su gobernabilidad”.

Por su parte, Elena Candia también se desmarcó de las declaraciones realizadas por por Tomé la semana pasada en el pleno de Monforte, donde afirmó que el PP tenía conocimiento de que se iba a producir una denuncia interna contra él. “Terá que demostralo, pero iso non exculpa. Independentemente de que sexan constitutivos de delito, estamos a falar de comportamentos con mulleres inapropiados de calquera cargo público, e de calquera persoa, que el non negou, senón que os enmarcou nunha broma”, afirmó.