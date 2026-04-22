En Portada: La avenida de Portugal, en Netflix

El principal problema es que no sabemos a cuántos capítulos, o incluso temporadas, está abocado el serial sobre la reforma de la avenida de Portugal. Y eso es lo que más desazona a los vecinos, los cuales exigen un cronograma de la obra que nadie, de momento, está en condiciones de entregarles.

Este martes, el Concello admitió que el movimiento reciente de operarios en la travesía obedece a un parcheo por razones de seguridad, caso del cubrimiento de las canalizaciones inacabadas. La reforma requerirá un nuevo proyecto y otra licitación tras el abandono de la anterior adjudicataria, Opain, que amenaza con paralizar los trámites de la futura licitación.

Sin duda, el guion de este drama inacabable para los residentes está escrito por la mano chapucera del gobierno municipal. Hubiera sido una fenomenal comedia al estilo de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, si no fuera por el polvo y las ratas que se han instalado en el vecindario o por la pérdida de ingresos que afecta a los comerciantes.

La pregunta que les planteo es la siguiente. Hagan apuestas: ¿cuántos meses cree usted que se demorará esta obra ejecutada al 50%... tal como están las cosas?