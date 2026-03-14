El PPdeG rechaza al candidato nacionalista a vicevaledor

En la Comisión de Peticiones del Parlamento gallego se produjo ayer la votación de la propuesta del profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela como adjunto a la valedora do pobo. La votación arrojó el resultado esperado. El aspirante propuesto por el BNG no pasó el corte. El PPdeG lo rechazó, tal y como había anticipado. Y los nacionalistas acusaron a los populares de romper un pacto institucional y materializar “un veto político sin precedentes”.

El lunes, tras la reunión semanal del Ejecutivo, el presidente Alfonso Rueda ya advirtió: “Isto é unha cuestión de consenso, e o Bloque registrou a candidatura sen que tivésemos coñecemento previo ningún”. Y añadió que para cargos de este tipo lo que se espera es “a imparcialidade”.

Los populares insisten desde que se conoció la propuesta en que Fernando de Abel tiene actividad “pública e notoria” con asociaciones como Adega, en conflicto directo con cuestiones de máxima actualidad, como la ampliación de la capacidad de generación eólica.

Ayer, durante el debate en la comisión, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, señaló al PP: “Non teñen palabra, son un partido no que non se pode confiar”. “Non vetan un candidato do Bloque, vetan o pluralismo e a diversidade que existe na sociedade galega”, aseguró.

Enfrente, la secretaria xeral del PPdeG y también diputada, Paula Prado, acusó al Bloque de querer “dala volta á tortilla e impoñer a un candidato sin consensualo” antes y sin que se ajuste al “perfil institucional” que, a su juicio, exige el cargo. “Si que temos palabra e nós non vetamos, vostedes queren impoñer”, defendió.

Rechazo anticipado

Olalla Rodil ponderó “a traxectoria impecable” del candidato. “Leva décadas formando, investigando e asesorando no ámbito do dereito público en áreas de urbanismo e medio ambiente”, subrayó. Y destacó que la propuesta es “absolutamente axustada á lei”. En este escenario, el rechazo —que ya había anticipado el PPdeG previamente y su portavoz en la Cámara, Alberto Pazos, en una rueda de prensa ayer mismo— se materializó en dos votaciones seguidas que tienen carácter ponderado. La mayoría absoluta de los populares ha impedido que avance la propuesta.

El PSdeG se abstuvo y el diputado Aitor Bouza, tras quejarse de que los socialistas (tercera fuerza en el hemiciclo autonómico) hayan sido “excluidos” del diálogo para renovar la institución, afeó a PP y BNG que por su actuación “vaia quedar bloqueada”. Tras la votación, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, indicó que, tras el rechazo a este candidato, se reactivará el proceso.

La valedora, María Dolores Fernández Galiño, fue reelegida recientemente para continuar al frente de la institución con el aval de los nacionalistas. Dos semanas atrás trascendió que Fernando de Abel era la propuesta del BNG —que lo registró, según dijo, por un error técnico—, pero los populares manifestaron su malestar “por las formas”.

Los populares celebran el éxito de Ence en As Pontes

También ayer, el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, celebró como “unha boa noticia” que Ence haya obtenido 24,7 millones de euros del Perte de Descarbonización Industrial para su proyecto de bioplanta de fibra reciclada blanqueada en As Pontes y aprovechó para reprochar al BNG “cambios de opinión” respecto a iniciativas industriales.

En una rueda de prensa, el portavoz popular en el Parlamento festejó que se apoye “calquera proxecto industrial que se queira instalar en Galicia e que cumpra con todos os requisitos legais e ambientais”.

Cuestionado sobre si ve diferencias con el proyecto que la multinacional lusa Altri pretendía instalar en Palas de Rei y que no recibió fondos europeos, Pazos Couñago dijo que en el caso de la factoría para A Ulloa “non acabou demasiado ben” con un “cambio de opinión” de los nacionalistas que, ha reprochado, “mentiron con que descoñecían que era o proxecto que levaban meses apoiando”. “Espero que non cambien de opinión respecto a Ence As Pontes, que parece que lles gusta. Espero que no surxan novos inconvenientes que dificulten a súa instalación”, remarcó.

Sin oposición

Desde el BNG, su diputado en el Congreso, Néstor Rego, reconocía que todavía no conoce en profundidad los términos de la concesión de estos fondos para la iniciativa de Ence en As Pontes. Con todo, destacó que la posición de los nacionalistas respecto a Ence se centra “fundamentalmente” en su ubicación en la ría de Pontevedra y en “la concesión irregular por parte do presidente Mariano Rajoy”.

Por su parte, el eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares, celebró que “Europa e España invistan en Galicia o que non inviste a Xunta” porque, recordó, esta fábrica “contará con fondos europeos canalizados a través do Gobierno de España”. Así, felicitó al alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, “por alcanzar esta gran subvención, con fondas garantías de sostebilidade”.