Premian un fármaco gallego para el tratamiento del ictus: protege el tejido cerebral

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) ha entregado este miércoles en el Pazo de San Roque de Santiago de Compostela sus Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia, junto al Premio de Xornalismo Científico Celia Brañas y el Premio de Divulgación Científica.

Avances en el tratamiento del ictus

En la categoría Francisco Guitián Ojea, el galardón ha recaído en el Grupo Ictus Translacional del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, liderado por Francisco Campos.

El equipo ha desarrollado un nuevo fármaco destinado a proteger el tejido cerebral tras un ictus isquémico, con el objetivo de reducir el daño y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Innovación industrial desde Vigo

Por su parte, el premio Fernando Calvet Prats ha distinguido al Grupo de Control no Lineal de la Escola de Enxeñaría Industrial de la Universidade de Vigo.

Su proyecto permite digitalizar y automatizar el proceso de sellado de latas en la industria alimentaria, tradicionalmente manual. Esta tecnología ya ha sido transferida a la empresa Actega Artística, especializada en compuestos sellantes para envases metálicos del sector conservero.

Reconocimiento al periodismo científico

El Premio de Xornalismo Científico ha sido otorgado a Teresa Rocamonde por el reportaje Os fármacos do centeo, emitido en la Televisión de Galicia.

El trabajo aborda el origen de medicamentos elaborados en Galicia a partir del cornezuelo del centeno, utilizados para tratar dolencias como la migraña o el glaucoma.

Además, se ha concedido un accésit a Cinthya Martínez y Alejandro López-Benito por un reportaje publicado en La Voz de Galicia sobre el uso de impresión 3D en cirugía en el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña.