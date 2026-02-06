Los profesores de secundaria en Galicia, más cerca de lograr la reducción de jornada a 18 horas semanales

Los profesores de educación secundaria están más cerca de lograr la reducción de su jornada laboral de 20 a 18 horas semanales. Este viernes la Xunta y sindicatos acordaron la firma de una ampliación al acuerdo de 2023 para avanzar en las negociaciones que permitan la reducción de jornada en el personal docente de secundaria.

A la reunión presidida por Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, acudieron representantes de CC.OO., ANPE, UGT-SP Ensino y CSIF.

Esto es el resultado de varias reuniones a lo largo de varios meses con el objetivo de implementar el calendario lectivo acordado en 2023 y que busca mejorar las condiciones del profesorado de secundaria en Galicia.

Se suma a primaria e infantil

Este avance en las negociaciones hace que los profesores de Secundaria estén cerca de sumarse a los de Primaria a Infantil, que el curso anterior vieron reducida su jornada de 25 a 23 horas semanales.

Esto provoca que Galicia se situé entre las comunidades con menos horas lectivas.Todo dentro del acuerdo alcanzado en 2023, que busca con una aplicación progresiva de medidas estructurales del sistema, enfocadas principalmente a una atención más excelente y personalizada del alumnado, así como mejoras de las condiciones del profesorado.

En este sentido, además del horario lectivo, se establecen novedades en cuestiones como las ratios por aula (cuya bajada a 20 alumnos por aula ya está implantada en 4º y 5º de Infantil), la atención a la diversidad, la enseñanza rural, la carrera profesional docente y cuestiones de carácter burocrático, entre otros aspectos.