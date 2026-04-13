Prohibido el uso de los móviles en las aulas gallegas hasta tercero de la ESO

El uso de los teléfonos móviles estará prohibido en las aulas gallegas hasta tercero de las ESO. Esta medida estará presente en la futura ley de educación digital que se encuentra en un anteproyecto y que la Xunta va a dar a conocer en los próximos días.

Hasta este momento estaba prohibido el uso de teléfonos móviles en todo el recinto escolar. Con esta nueva ley se procede a permitir el uso pedagógico de estos dispositivos en todas las etapas educativas a partir de 3º de ESO.

Esta ley también asegura que la educación escolar se desarrolle en un ámbito privado, garantizando condiciones de dignidad, privacidad y respeto en el ámbito digital. Los profesores no van a poder usar en redes sociales imágenes,voz, ni otros datos personales de su alumnado.

La difusión de contenidos, tareas, imágenes, voz o cualquier otro material que pueda atentar contra la dignidad, intimidad o los derechos de los alumnos queda prohibida.

Prohibidas las clases sin autorización

Esta nueva ley de educación digital que se encuentra en un anteproyecto remarca la prohibición de la grabación de las clases sin autorización por parte de las familias, de los alumnos o de terceras personas ajenas al personal docente.

Esta prohibición se extiende tanto a las clases presenciales como virtuales así como a tutorías u otra actividad docente. Habrá ciertas excepciones que permitirán grabar clases y actividades con finalidad didáctica únicamente o de seguimiento académico.

Esto aplica para casos como estudiantes ciegos que quieran atender las clases y pidan grabarlas, garantizando así en todo caso el respeto a los derechos fundamentales de las personas participantes.