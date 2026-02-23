El proyecto Xenoma Galicia incorpora 5.000 muestras más de ADN para conocer la predisposición al cáncer

Los candidatos a participar en esta fase dos del proyecto Xenoma Galicia recibirán un aviso a través de SMS. Esta nueva fase arranca con la recogida de 5.000 nuevas muestras en toda Galicia. Se prosigue así con una iniciativa que en su fase inicial analizó 2.000 muestras biológicas de sangre y saliva. Esta fase 1 permitió ya detectar 24 variantes de riesgo asociadas a diferentes patologías hereditarias. Ahora, en esta nueva etapa, se persiguen resultados "para avanzar en ámbitos como la medicina preventiva y personalizada".

La participación en el proyecto es totalmente voluntaria, pero es necesaria una invitación previa por parte del departamento sanitario de la Xunta. De este modo, en cada una de sus fases las personas seleccionadas de forma aleatoria recibirán en su móvil un mensaje SMS con una invitación y una relación informativa sobre el programa.

Tras esto, los participantes deberán solicitar su cita a través de la aplicación Sergas Móvil. Las citas están disponibles de lunes a jueves en horario de tarde. El personal sanitario informará los participantes y llevará a cabo una extracción de la muestra de sangre, sin necesidad de acudir en ayunas.

El proyecto "más importante de la historia de Galicia"

La nueva fase en la que se adentra el proyecto Xenoma Galicia arrancó con la toma de muestras en lo que supone la fase dos de la iniciativa científica "más importante de la historia de Galicia". El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, y el director ejecutivo de la Fundación Pública Gallega de Medicamento Genómica, Ángel Carracedo, supervisaron el acto y comentaron que este proyecto inicia una nueva fase con la que se busca "revolucionar" el medicamento de precisión analizando el ADN de 5.000 gallegos para encontrar su predisposición a diferentes tipos de cáncer.

Por el momento, el proyecto arrancó en el área sanitaria de Santiago y Barbanza, con la citación aleatoria de más de 800 personas que, después de firmar el consentimiento informado a través del Sergas, acuden al Hospital Clínico para la obtención de la muestra de sangre.

Según explicó Carracedo ante los medios, además de ser un proyecto científico "importante", es al mismo tiempo un proyecto de cribaje para ver la predisposición al cáncer de mama, de ovario, colorrectal y a la hipercolesterolemia. "Esto va a suponer una revolución muy importante en la salud, fundamentalmente, pero también en sectores estratégicos como el farmacéutico y el biotecnológico", señaló.

Hasta llegar a 400 mil muestras

Lo más importante, continuó, son las "repercusiones directas" que tendrá para hacer un medicamento personalizado "más efectivo". "Esto va a ser una estrategia del medicamento del futuro, adelantándonos a la enfermedad", insistió Carracedo. El investigador avanzó que, en el futuro, el objetivo sería conseguir 400.000 muestras de ADN, convirtiendo el proyecto en el número uno en cuanto a población, ya que el proyecto de este tipo más importante del mundo es de Reino Unido, con 500.000 muestras. "Intentar conseguir 400.000 muestras en una población de 2,7 millones sería de otra dimensión", comentó.

Por su parte, el conselleiro de Sanidade ha reivindicado también el carácter "pionero" de la iniciativa, incidiendo en la "gran valía" que tendrán sus resultados "para avanzar en ámbitos como la medicina preventiva y personalizada".