Nueve de cada diez titulados por la UVigo tienen empleo

Una de las graduaciones celebradas en el Campus de Ourense este curso académico.

El Observatorio de Personas Tituladas de la Universidad de Vigo cumple su primera década. Con un directorio que supera los 25.000 antiguos alumnos, la institución celebra su décimo aniversario consolidada como un gran referente analítico. Los datos recopilados avalan el éxito del talento formado en sus aulas. Los egresados alcanzan una excelente tasa de ocupación laboral del 91,9%, un porcentaje que supera las medias de Galicia, España y Europa.

Para llegar a estas conclusiones, el organismo, dirigido por el exrector Luis Espada junto al analista de datos Víctor Manuel Martínez, ha consolidado la base de datos más completa de todo el sistema universitario gallego. Actualmente, el directorio rastrea la trayectoria de 25.458 antiguos alumnos, abarcando todas las promociones desde el nacimiento de la universidad. Esta inmensa red de talento evidencia una notable movilidad, con profesionales en activo distribuidos por 78 países de los cinco continentes. Pese a esta gran expansión global, el colectivo mantiene además una fuerte presencia estratégica dentro de Galicia.

Perfiles versátiles

Más allá de las cifras de contratación, los datos cualitativos revelan un perfil de egresado caracterizado por la versatilidad. Los indicadores apuntan a la percepción de salarios competitivos y a una excelente adecuación entre los estudios cursados y el puesto de trabajo desempeñado. Asimismo, los titulados reportan un elevadísimo grado de satisfacción con la experiencia académica vivida en las aulas.

Esta información se fundamenta en 22 informes publicados en estos diez años, destacando un ambicioso macroestudio sobre 35 promociones (1990-2024) y varios análisis sobre el impacto de la pandemia, periodo en el que 55 egresados desde Japón hasta la Isla Reunión actuaron como un “cuerpo diplomático informal” aportando testimonios de gran valor.

Lejos de conformarse con estas métricas, el Observatorio trabaja en la obtención de datos aún más precisos. Sus responsables se marcan como prioridad incrementar las tasas de respuesta en las encuestas para poder profundizar en estudios sectoriales por titulación. Además, planean incorporar nuevas líneas de análisis estadístico para medir el desarrollo de competencias profesionales concretas, el impacto de la formación permanente y las cifras de emprendimiento. El objetivo final es utilizar estos datos para adaptar la universidad a las demandas de un mercado en constante transformación.

Las cifras: Titulados UVigo 91,9%: Tasa de ocupación laboral que alcanzan los titulados de la UVigo. 25.458: Egresados registrados actualmente en el directorio del Observatorio de personas tituladas. 78: Países en los que está presente el talento formado en las aulas de la UVigo.