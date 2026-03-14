Abandono de las calles en Ourense

Señor director:

Me dirijo a usted para expresar la creciente preocupación y malestar que existe entre muchos vecinos y comerciantes de Ourense ante la paralización de diversas obras públicas que, tras meses de intervención, han quedado, inexplicablemente o con precarias e incomprensibles explicaciones, sin finalizar.

Las calles afectadas presentan un aspecto de abandono difícil de justificar: vallas, zanjas abiertas, materiales acumulados y señalización provisional que se ha convertido prácticamente en permanente. Esta situación no solo genera una evidente degradación del entorno urbano, sino que está causando importantes trastornos en la vida cotidiana de quienes vivimos y trabajamos en estas zonas.

Los vecinos deben soportar problemas de accesibilidad y dificultades para realizar actividades tan básicas como acceder a sus viviendas o recibir servicios. Los comerciantes, por su parte, ven cómo la presencia de obras inconclusas reduce el tránsito de clientes y complica el normal funcionamiento de sus negocios.

Mención especial merece la situación del tráfico rodado, especialmente el dedicado al reparto de mercancías. Los profesionales del transporte se ven obligados a buscar rutas alternativas para acceder a calles que antes eran perfectamente transitables. Estas alternativas, en muchos casos, suponen recorridos más largos, costosos y, en ocasiones, incluso peligrosos, con maniobras complicadas o pasos por vías poco adecuadas para vehículos de carga. Todo ello repercute negativamente tanto en su trabajo como en el suministro a comercios y establecimientos de la zona.

Resulta difícil entender cómo actuaciones que comenzaron con el objetivo de mejorar la ciudad han terminado generando un problema añadido por su paralización o por la falta de planificación en su ejecución. Los ciudadanos merecemos explicaciones claras y, sobre todo, soluciones rápidas.

Sería deseable que desde el Concello se informara con transparencia sobre los motivos de estos retrasos y, sobre todo, establecieran un calendario realista para la finalización de las obras. La ciudad no puede permitirse tener durante meses -o incluso años- espacios a medio hacer que perjudican a quienes viven, trabajan y se desplazan por ella.

José Luis R. Nóvoa (Ourense)