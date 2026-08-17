Este pueblo alcanza la máxima de toda Galicia de este lunes: 41º

El municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño ha alcanzado este lunes los 41 grados, la temperatura más alta registrada en Galicia durante una jornada marcada por los avisos rojo, naranja y amarillo por calor.

Según los datos de MeteoGalicia, el termómetro llegó a los 41 grados a las 17.00 horas. Otros puntos de Galicia también se situaron cerca de los 40 grados, como Ponteareas, con 40,2; Mondariz y Arnoia, con 40; y Ourense, con 39,9 grados.

En el extremo contrario, la temperatura mínima más baja se registró en Calvos de Randín, con 9,2 grados, seguida de Lalín, con 11,5; Xinzo de Limia, con 11,7; Vilalba, con 11,9; y Baltar, con 13 grados.

El episodio de altas temperaturas tendrá continuidad este martes, cuando se prevén de nuevo valores muy elevados en la Comunidad. En la provincia de Ourense podrían alcanzarse o superar los 42 grados, mientras que toda la provincia de Pontevedra estará por encima de los 36 grados.