Valdeorras será la única comarca gallega en alerta roja este martes: hasta 42º

Las altas temperaturas continuarán este martes en Valdeorras, única comarca de Galicia que permanecerá en alerta roja por calor. Según MeteoGalicia, los termómetros podrán superar los 42 grados durante las horas centrales de la tarde.

El aviso estará activo entre las 15.00 y las 21.00 horas. Ante este episodio, la Secretaría Xeral para o Deporte recomienda no practicar deporte federado en la zona en alerta roja entre las 13.00 y las 17.00 horas, salvo en el caso de los deportes náuticos y acuáticos.

Sanidade recuerda que entre los principales grupos de riesgo se encuentran los mayores de 65 años y los menores de cuatro, especialmente los bebés, además de personas con determinadas patologías, deportistas, trabajadores y quienes pasan varias horas al aire libre.

Ante el calor, se recomienda beber agua frecuentemente, evitar el alcohol y las bebidas muy azucaradas, optar por comidas ligeras y permanecer en lugares frescos o a la sombra. También se aconseja utilizar ropa ligera, sombrero, gafas de sol y protección solar. Ante síntomas de agotamiento o golpe de calor, Sanidade recomienda solicitar ayuda médica urgente llamando al 061.