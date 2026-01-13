Canarias, frontera de la dignidad: las razones por las que el Papa elige el archipiélago para su primera visita a España

La decisión del Papa León XIV de iniciar su primera visita a España en Canarias no es casual ni protocolaria: es profundamente simbólica, pastoral y política en el sentido más humano del término. Canarias no es solo un territorio periférico del Estado, es hoy una frontera moral de Europa, el lugar donde confluyen el sufrimiento, la esperanza y la responsabilidad colectiva ante uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: la migración.

El propio presidente canario, Fernando Clavijo, apunta la clave cuando habla de un “altavoz internacional”. El Papa no elige Canarias por comodidad ni por tradición histórica —de hecho, nunca antes un Pontífice había visitado el archipiélago—, sino porque allí se expresa con crudeza la desigualdad global, el fracaso de las políticas migratorias y, al mismo tiempo, la capacidad de una sociedad para responder desde la dignidad y la solidaridad.

La ruta atlántica es hoy la más mortífera del mundo. Miles de personas arriesgan la vida en el mar buscando una oportunidad que sus países les niegan. Al poner pie en Canarias, el Papa sitúa esa realidad en el centro del discurso internacional, obligando a mirar donde muchos prefieren no hacerlo. Es un gesto coherente con una Iglesia que, desde Francisco y ahora con León XIV, insiste en salir a las periferias, en escuchar el clamor de los descartados.

Pero la visita también es un reconocimiento explícito al pueblo canario. No a un gobierno concreto, ni a una estrategia política, sino a una sociedad que, pese a la saturación de recursos, el cansancio y la falta de respuestas estructurales, ha sostenido una acogida basada en la humanidad. Clavijo lo resume bien al hablar de “responsabilidad, humanidad y solidaridad”. El Papa viene a confirmar ese camino, a decir que esa actitud importa y tiene valor.

No es menor tampoco el papel de la Iglesia canaria, que ha trabajado durante años en silencio, acompañando a migrantes y presionando para que esta visita se materializara. El hecho de que la invitación naciera en plena emergencia migratoria y haya sobrevivido a un cambio de Pontífice refuerza la idea de que Canarias representa hoy una prioridad moral, no coyuntural.

En definitiva, el Papa visita Canarias porque allí se juega una parte esencial del mensaje cristiano contemporáneo: la defensa de la vida, la denuncia de la injusticia y el compromiso con los más vulnerables. Que esa sea la puerta de entrada a España no solo interpela a Europa, sino que obliga a repensar qué fronteras protegemos y a quién decidimos proteger cuando el mar deja de ser una frontera y se convierte en una tumba.