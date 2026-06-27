Ramón Villares recibe o Premio Trasalba no Ano Oteriano e no centenario da Guía de Galicia

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A Fundación Otero Pedrayo recoñece na 44.ª edición dp Premio Trasalba a Ramón Villares, unha distinción honorífica coa que cada ano fai unha homenaxe á unha persoa o institución destacada pola súa defensa e difusión da lingua e cultura galega. A presente edición coincide coa celebración do Ano Oteriano y o centenario da publicación da Guía de Galicia.
Instituido en 1983, o Premio Trasalba entrégase tradicionalmente o último domingo do mes de xuño. Nos seus inicios, o galardón distinguía a vinculación, directa ou indirecta, coa figura e os ideais de Ramón Otero Pedrayo, aínda que co paso do tempo evoluciounou ata converterse nun recoñecemento a personalidades de referencia da cultura galega.
Salvo a concesión póstuma a Agustín Sixto Seco, fundador e primeiro presidente da Fundación Otero Pedrayo, o premio sempre recaeu en personas vivas.
A proposta do galardonado parte da Xunta de Goberno de la Fundación, tras consultar aos membros do Plenario e recoller iniciativas da sociedade civil. Posteriormente, a candidatura foi trasladada ao Patronato para o seu respaldo.
A entrega do premio tivo lugar durante un acto literario celebrado no auditorio da Casa Grande de Cimadevila. A homenaxe incluiu una laudatio, a presentación dunha fotobiografía do premiado e a entrega dunha placa conmemorativa, unha publicación dedicada á súa traxectoria e a figura en bronce de Otero Pedrayo diseñada polo escultor Manuel Buciños. Ata 2011, esta peza era un deseño especial realizado por Isaac Díaz Pardo.
Trala intervención do homenaxeado, a xornada concluiu cun almorzo-romaría no souto da Casa Grande.
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