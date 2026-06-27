Ramón Villares recibe o Premio Trasalba no Ano Oteriano e no centenario da Guía de Galicia

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A 44.ª edición do galardón da Fundación Otero Pedrayo distingue a Ramón Villares nun ano marcado polo Ano Oteriano e o centenario da Guía de Galicia, consolidando o premio como un referente no recoñecemento á defensa da cultura e a lingua galega

La Región
La Región
Publicado: 27 jun 2026 - 18:10 Actualizado: 27 jun 2026 - 18:25
Ramón Villares, distinguido co Premio Trasalba na súa 44.ª edición, durante a ceremonia organizada pola Fundación Otero Pedrayo na Casa Grande de Cimadevila. | Lucía Otero

A Fundación Otero Pedrayo recoñece na 44.ª edición dp Premio Trasalba a Ramón Villares, unha distinción honorífica coa que cada ano fai unha homenaxe á unha persoa o institución destacada pola súa defensa e difusión da lingua e cultura galega. A presente edición coincide coa celebración do Ano Oteriano y o centenario da publicación da Guía de Galicia.

Instituido en 1983, o Premio Trasalba entrégase tradicionalmente o último domingo do mes de xuño. Nos seus inicios, o galardón distinguía a vinculación, directa ou indirecta, coa figura e os ideais de Ramón Otero Pedrayo, aínda que co paso do tempo evoluciounou ata converterse nun recoñecemento a personalidades de referencia da cultura galega.

Momento da ceremonia no escenario do auditorio da Casa Grande de Cimadevila durante a entrega do Premio Trasalba a Ramón Villares.
Momento da ceremonia no escenario do auditorio da Casa Grande de Cimadevila durante a entrega do Premio Trasalba a Ramón Villares. | Lucía Otero

Salvo a concesión póstuma a Agustín Sixto Seco, fundador e primeiro presidente da Fundación Otero Pedrayo, o premio sempre recaeu en personas vivas.

A proposta do galardonado parte da Xunta de Goberno de la Fundación, tras consultar aos membros do Plenario e recoller iniciativas da sociedade civil. Posteriormente, a candidatura foi trasladada ao Patronato para o seu respaldo.

Asistentes al acto de entrega del Premio Trasalba durante su 44.ª edición.
Asistentes al acto de entrega del Premio Trasalba durante su 44.ª edición. | Lucía Otero

A entrega do premio tivo lugar durante un acto literario celebrado no auditorio da Casa Grande de Cimadevila. A homenaxe incluiu una laudatio, a presentación dunha fotobiografía do premiado e a entrega dunha placa conmemorativa, unha publicación dedicada á súa traxectoria e a figura en bronce de Otero Pedrayo diseñada polo escultor Manuel Buciños. Ata 2011, esta peza era un deseño especial realizado por Isaac Díaz Pardo.

Trala intervención do homenaxeado, a xornada concluiu cun almorzo-romaría no souto da Casa Grande.

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