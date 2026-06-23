Esta ruta permite conocer Ourense a través de vinos, ríos y patrimonio

El enoturismo se afianza como motor de desarrollo en Ourense. Este lunes, el Pazo de Trasalba, en Amoeiro, fue el escenario elegido para celebrar la segunda jornada de las Rutas Enoturísticas de las IXP de Vino de Galicia. En esta ocasión, el protagonismo recayó sobre la Indicación Geográfica Protegida (IXP) Val do Miño-Ourense y el lanzamiento de su nueva propuesta turística.

Durante el encuentro institucional se presentó oficialmente la “Ruta de los Vinos con Esencia de Río”, un itinerario diseñado para descubrir el territorio orensano a través de sus producciones vitivinícolas, sus bellos paisajes fluviales y su patrimonio cultural. Esta iniciativa forma parte del proyecto de cooperación para el desarrollo del enoturismo gallego, promovido por los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) en estrecha colaboración con la Asociación de las IXP de Vinos de Galicia, bodegueros y viticultores.

La jornada congregó a profesionales del sector vinícola, turístico y de la hostelería, así como a público general. El programa ofreció a los asistentes catas comentadas dirigidas por el sumiller Luis Paadín y una visita guiada por los recursos de la ruta de la mano del antropólogo Rafael Quintía. Asimismo, las bodegas integrantes Vides Singulares: Adega Ferreiros y Terras Mancas participaron activamente para promocionar sus vinos.

La apertura contó con la presencia del alcalde de Amoeiro, José Luís González; el presidente del GDR Adercou, Manuel Seoane; el presidente de la Fundación Otero Pedrayo, Eduardo López; y el director territorial de Medio Rural, José Antonio Armada. Las autoridades coincidieron en el gran potencial de estas rutas para crear experiencias de calidad y visibilizar los recursos locales.