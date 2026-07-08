Reabre la vía férrea entre Vega-Magaz y Monforte tras bajar de intensidad el incendio declarado en Porqueros

El incendio declarado en Porqueros (León) ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 y la circulación ferroviaria entre las estaciones de Vega-Magaz y Monforte de Lemos (Lugo) ha quedado restablecida en la mañana de este miércoles 9 de julio.

La bajada de nivel de este incendio, que se originó a las 16.55 horas del martes, se produjo sobre las 9.00 horas, al dejar de representar un peligro para la población y reabrirse la línea ferroviaria, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. El fuego obligó durante la noche al confinamiento de la localidad de Zacos y al cierre de la carretera LE-5404, medidas que ya han sido levantadas.

La situación ha mejorado tras los trabajos realizados durante la noche mediante quemas de ensanche y el empleo de maquinaria pesada, que han permitido cerrar el perímetro del incendio. Según el operativo, "ya no hay llama", aunque permanecen numerosos puntos calientes que deben ser extinguidos para evitar rebrotes.

Por ello, el dispositivo de extinción, integrado por una veintena de medios aéreos y terrestres, continúa vigilando la zona ante posibles reproducciones del fuego y la aparición de rayos latentes, que podrían originar nuevos incendios en la comunidad.

Precisamente, la causa probable del incendio de Porqueros son los rayos, el mismo origen que se atribuye al fuego declarado en Villanueva de Valdueza, donde trabajan 16 medios aéreos.

Los incendios de Ribota de Sajambre y Espina de Tremor, que permanecen en IGR 1, también habrían sido provocados por rayos y cuentan con un despliegue de nueve y 17 medios, respectivamente.