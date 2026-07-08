La línea León-Monforte se adapta a exigencias de la UE

El trámite de información pública de los bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción de las ampliaciones de vías de apartado a 750 metros es un nuevo paso hacia la modernización del corredor ferroviario León-Monforte de Lemos. El anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) aparece recogido en el Boletín Oficial del Estado del 3 de julio e inició un periodo de 15 días hábiles para la presentación de alegaciones sobre la ocupación de los terrenos que permitirán iniciar las obras.

La adaptación de los apartaderos y vías a las longitudes de vía a 750 metros obedece a las disposiciones de la Unión Europea para los corredores ferroviarios de mercancías y en este caso beneficiará a la línea León-Monforte de Lemos, en la que está considerada una de las principales conexiones ferroviarias del noroeste penínsular y un eje fundamental para el transporte de mercancías entre Castilla y León, Galicia y los puertos atlánticos.

Superficie afectada

En la comarca valdeorresa, las estaciones incluidas en este proyecto son las de Quereño (Rubiá) y Vilamartín y, según la documentación publicada, los terrenos afectados por las expropiaciones y ocupaciones temporales suman 18.540 y 5.859 metros cuadrados, respectivamente. Además de estos dos concellos, también contarán con apartaderos y vías de esa longitud Astorga, Brañuelas, Albares, Ponferrada y Pobra de Brollón.

Las vías de apartado de 750 metros de longitud persiguen permitir circular trenes de mercancías de ese largo

“El objetivo de esta actuación es ampliar hasta 750 metros una de las vías en las estaciones mencionadas con el fin de que los trenes de mercancías de dicha longitud puedan quedar apartados en ella, dejando libre la vía general, dado que la línea León-A Coruña está configurada en vía única”, apuntaba Adif en el momento de adjudicar la redacción de los proyectos, hace de ello más de un lustro.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias expuso el propósito del proyecto: “Pretende potenciar el tráfico de mercancías en el corredor León-Monforte de Lemos-Puerto de Vigo, haciendo posible la circulación de trenes de hasta 750 metros de longitud”.