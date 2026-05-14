Regreso a casa a través de la música, el baile o la cocina en Galicia

De recibir clases “online” de gallego a viajar a la comunidad y especializarse en disciplinas como gaita, baile o cocina tradicional para, posteriormente, poder transmitir ese conocimiento en las entidades gallegas en el exterior. Son algunas de las vías que la Xunta promueve para favorecer la aproximación lingüística y cultural en la emigración.

Así lo traslada la Administración autonómica en una respuesta a la diputada del BNG Iria Taibo, quien insta al Gobierno que dirige Alfonso Rueda, a través de una pregunta registrada en la Cámara autonómica, a aclarar qué pasos da para facilitar a los emigrantes el aprendizaje y contacto con el gallego, y para que se respeten “sus derechos lingüísticos” recogidos en la ley de normalización lingüística. No en vano, denuncia que los consulados no permiten llevar a cabo sus trámites en lengua gallega, lo que supone, agrega el BNG en su iniciativa, “una vulneración de sus derechos lingüísticos”.

Por su parte, la Xunta defiende que desarrolla, en colaboración con los centros gallegos del exterior, diversas iniciativas destinadas a promover y difundir la lengua y la cultura gallegas en el exterior, con el objetivo de que los residentes en otros países puedan “mantener y reforzar su vínculo” pese a la distancia geográfica.

Además, destaca que el Gobierno gallego “no solo facilita” que los centros en el exterior presenten su documentación en gallego, sino que también incentiva su uso. Tanto es así que, según explica, en la convocatoria de los diferentes programas se fija una mayor puntuación para aquellos centros que presenten los proyectos en gallego.

Aula Galicia Aberta

Entre las iniciativas que destaca la Xunta en su respuesta al BNG, sitúa el programa Aula Galicia Aberta, impulsado por la Secretaría Xeral de Emigración, que dirige Antonio Rodríguez Miranda, y que tiene como finalidad la formación y la divulgación de la lengua y de la cultura gallega en el mundo a través de distintas actividades y seminarios.

En el marco del mismo se desarrollan las aulas de lengua y cultura gallega, cuyo objetivo es “promover y preservar” la lengua y la cultura gallega entre los residentes en el exterior.

Estas clases en línea están dirigidas a todas aquellas personas interesadas en el gallego, tanto con conocimientos previos como sin ellos, facilitando así el acceso al aprendizaje y al conocimiento de la cultura de la comunidad. En el último año, esta iniciativa ha alcanzado 1,3 millones de visualizaciones en las diferentes plataformas.

La implantación de talleres financiados por la Xunta y promovidos por las entidades inscritas en el Rexistro de Galeguidade son otra vía, como la iniciativa Escolas Abertas, un programa que tiene como finalidad la formación de los profesores y profesoras que imparten docencia en los diferentes centros gallegos del exterior.

En su web la Secretaría Xeral de Emigración detalla que los cursos previstos —que se llevarán a cabo el próximo mes de julio— contemplan talleres de especialización en modalidades como gaita, baile tradicional, percusión, canto popular, confección de traje tradicional gallego y cocina gallega.