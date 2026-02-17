¿Sabe usted que Renfe ya no indemnizará por los retrasos?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, los retrasos ferroviarios, los nuevos límites de velocidad y la decisión de Renfe de suprimir indemnizaciones, bajo la lupa
¿Sabe usted que para no perder costumbre los trenes siguen acumulando retraso tras retraso? ¿Que ahora está en parte “justificado” por los límites de velocidad establecidos? ¿Que eso al menos es lo que considera Renfe? ¿Que ahora avisa de que los billetes adquiridos desde el 31 de enero “no generarán derecho a indemnización”? ¿Que para lavarse las manos siempre están rápidos?
