Rescatan el cadáver de un octogenario en un río de Narón, A Coruña

Los Bomberos de Narón han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre octogenario en el río Santa Cecilia, situado en la parroquia de Xubia, según ha informado el 112 Galicia.

El suceso se produjo tras recibir una llamada pasadas las 21:00 horas del viernes, en la que una persona alertó al 112 al avistar un cuerpo flotando mientras recorría el Paseo Fluvial de la zona.

De inmediato, se activó un operativo de rescate, que contó con la intervención de los Bomberos de Narón, Policía Nacional y Policía Local. Alrededor de las 22:00 horas, los bomberos lograron recuperar el cuerpo del río, que quedó bajo la custodia de los agentes de la Policía Nacional hasta la llegada de los servicios forenses.

Las causas del fallecimiento serán determinadas por los servicios forenses, mientras las autoridades mantienen las diligencias habituales en estos casos.