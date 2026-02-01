Restablecida la carretera Malpica-Aviño tras la rotura de una balsa en la mina del Monte Neme

La vía Malpica-Aviño ha quedado restablecida este sábado tras la rotura de la contención de una balsa de agua en una galería de la mina del Monte Neme, incidente que obligó a interrumpir el tráfico durante la mañana.

Según ha informado el 112 Galicia en su boletín informativo, fue la Policía Local la que comunicó la reapertura de la carretera, una vez garantizada la seguridad en la zona afectada.

La rotura de la balsa provocó la salida de agua ladera abajo, aunque en esta ocasión no se han registrado daños personales, limitándose las consecuencias a afecciones materiales derivadas del arrastre.

No es la primera vez que se produce un suceso de estas características en el Monte Neme. En 2014, la rotura de otra balsa, situada más próxima a las viviendas, ocasionó importantes desperfectos cuya reparación se estimó entonces en más de 100.000 euros, según recogen los archivos de la época.