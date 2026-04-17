Restos óseos compatibles con humanos aparecen en la búsqueda de Enrique Bolívar
BÚSQUEDA EN ABADÍN
El operativo en el pinar de Quende concluye tras tres días de búsqueda con el hallazgo de varios restos óseos, mientras se analizan indicios de posible origen humano y la información obtenida por georradar
La Guardia Civil localiza varios restos óseos, al menos dos de ellos con indicios de ser humanos, durante el operativo de búsqueda de Enrique Bolívar Díaz en el pinar de Quende, en el municipio lucense de Abadín. Los huesos han sido trasladados a laboratorio para su análisis y determinación de su origen.
El dispositivo, que se ha prolongado durante tres jornadas, ha contado con la participación de agentes de la Guardia Civil, forenses, perros especializados y el uso de un georradar, incorporado como novedad para detectar posibles alteraciones en el subsuelo de la zona.
Los restos fueron hallados en el entorno del pinar de Quende, muy próximo al barrio de Fontepresa, área señalada por el principal investigado en el caso, que habría indicado el lugar donde, según su versión, ocurrió el suceso y se ocultó el cuerpo.
Además de los restos óseos recogidos, los investigadores están ahora pendientes de los resultados del georradar, que podría aportar nuevas pistas sobre la posible existencia de más evidencias enterradas en la zona.
La investigación continúa abierta y no se ha podido confirmar por el momento el hallazgo del cadáver de Enrique Bolívar, a la espera de los análisis forenses.
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