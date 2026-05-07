Ricardo Hevia, el gallego a bordo del crucero del hantavirus, desmiente bulos: "No hay nadie con síntomas"

Frente a la alarma generada en redes sociales, los pasajeros españoles que viajan en el crucero MV Hondius han decidido alzar la voz para frenar las especulaciones sobre la situación sanitaria dentro del buque. El ornitólogo gallego Ricardo Hevia, natural de Cariño (A Coruña), ha utilizado sus perfiles públicos para atajar los rumores sobre un supuesto contagio generalizado de hantavirus. "Ni estamos en los camarotes, ni hay nadie con síntomas", ha afirmado de forma tajante, garantizando que las aproximadamente 150 personas que continúan a bordo se encuentran en óptimas condiciones de salud.

En esta misma línea se ha manifestado Aitana Forcén-Vázquez, una oceanógrafa valenciana que también forma parte del pasaje. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, la científica ha negado rotundamente las versiones que sugerían encierros forzosos o incluso revueltas en la embarcación. Forcén-Vázquez ha querido transmitir tranquilidad a su entorno, asegurando que se están cumpliendo todos los protocolos establecidos y que el ambiente entre los pasajeros sigue siendo positivo y de apoyo mutuo.

Rumbo a Tenerife y críticas a la desinformación

Actualmente, la nave de bandera neerlandesa —que inició su travesía en la costa austral argentina— navega con destino a las Islas Canarias. Salvo que las autoridades emitan nuevas directrices, el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) será su punto de llegada. No obstante, Hevia ha reconocido que mantienen cierta "incertidumbre" sobre cuáles serán los siguientes pasos a seguir una vez toquen tierra.

El experto gallego se ha mostrado especialmente crítico con las corrientes conspiranoicas de internet que intentan equiparar este episodio con el inicio de una crisis similar a la del coronavirus. "Si esto fuese un covid, como dicen algunos figuras, estaríamos todos infectados en dos días", ha sentenciado. Finalmente, Hevia ha lanzado una dura crítica contra el alarmismo y las informaciones sin contrastar difundidas desde España, confiando en que a su llegada acabe imperando el "sentido común" por encima de la ignorancia.

El único gallego a bordo del crucero

Hevia zarpaba en el MV Hondius el 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina, para participar en una expedición de 34 noches por el Atlántico Sur. El objetivo del viaje era la observación y documentación de aves pelágicas en zonas remotas del planeta. La ruta incluía escalas en lugares como Georgia del Sur, Gough Island, Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha, considerado uno de los asentamientos más aislados del mundo.

El viaje se realizaba en un buque rompehielos preparado para navegación polar. Durante la expedición, el ornitólogo buscaba avistar especies como petreles, pardelas, albatros y pingüinos. Hevia trabaja en una consultora ambiental y ha sido reconocido con tres "Premios Raro" por sus observaciones de aves en Galicia