Rueda afirma que en que caso de haber culpables en el Caso Kitchen y Caso Koldo “el peso de la ley debe caer”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, dio su opinión, respecto a los juicios del caso Kitchen y contra el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, declarando que "de haber culpables y de acreditarse delitos", debe "caer el peso de la ley sobre los dos casos".

Hay que recordar que ambos procesos arrancan esta semana. Este lunes, el juicio en la Audiencia Nacional sobre la supuesta operación de espionaje conocida como `Kitchen` que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, contra el extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle información sensible sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la investigación del `caso Gürtel`.

Y el martes, el Tribunal Supremo acoge el procedimiento contra el exministro socialista José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Preguntado durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consello de la Xunta de este lunes por ambos casos, el líder de Gobierno gallego matizó que, en el caso de la Kitchen, se enjuicia a personas de un gobierno "que ya hace tiempo que no lo es". Mientras que el caso de Ábalos, "se enjuicia a personas que, aunque ya no están en el Gobierno, vincula a otras del Ejecutivo, empezando por el presidente".

Más allá de esto, aseguró que quien tiene que hablar "es la justicia". "Si hay culpables y se acreditan delitos, que caiga el peso de la ley sobre los dos casos", afirmó.

Con todo, también indicó que "lo que no vale" es la actitud de determinados responsables políticos, "incluso del Gobierno", a los que ha acusado de "hablar mucho de uno para que no se hable de otro".