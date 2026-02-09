3.000 EUROS PARA PROPIETARIOS
La Xunta abre el Bono Emancípate para jóvenes entre 18 y 35 años: hasta 1.500 euros para el alquiler
La Xunta de Galicia volverá a poner en marcha el Bono Emancípate, una ayuda destinada a facilitar la independencia de jóvenes de entre 18 y 35 años. El programa contará este año con un presupuesto de 3 millones de euros, lo que supone un incremento del 50 % respecto a la edición anterior.
Las cuantías varían en función del tipo de acceso a la vivienda: 1.500 euros para quienes opten por un alquiler y 3.000 euros para los jóvenes que se conviertan en propietarios. El objetivo es cubrir los primeros gastos asociados al proceso de emancipación.
El importe podrá destinarse a la compra de muebles, electrodomésticos o ajuar, así como a otros desembolsos habituales en este tipo de procesos, como honorarios de gestoría o notaría.
En la convocatoria anterior, alrededor de 1.000 personas se beneficiaron de esta ayuda y, gracias al aumento de fondos, la Xunta prevé que en esta ocasión el número de beneficiarios pueda alcanzar las 1.500 personas.
