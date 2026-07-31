Rueda anuncia para septiembre la reforma integral de la Atención Primaria en Galicia

Alfonso Rueda, durante su visita a las obras del centro de salud de Conxo, en Santiago de Compostela.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este viernes que el Gobierno gallego presentará en septiembre el plan de reforma integral de la Atención Primaria en Galicia. Durante una visita a las obras de reforma del centro de salud y las unidades de salud mental de Conxo, en Santiago de Compostela, Rueda aseguró que se trata de un “plan muy trabajado” que incluirá cambios para reforzar el primer nivel asistencial.

El mandatario gallego defendió la Atención Primaria como uno de los ejes prioritarios del sistema sanitario y avanzó que el documento incorporará “cambios valientes y necesarios” para lograr una asistencia “más próxima, moderna y resolutiva”. Entre las medidas ya avanzadas figuran la incorporación de nuevos especialistas, como podólogos, y el refuerzo de las plantillas de enfermería y de otros perfiles sanitarios.

Rueda destacó que el objetivo es que la reforma vaya más allá de la modernización de las instalaciones y permita mejorar la atención que reciben los pacientes. La previsión es que el plan se presente en su integridad durante el próximo mes de septiembre.

Alfonso Rueda, durante su visita a las obras del centro de salud de Conxo, en Santiago de Compostela. | Xunta de Galicia

El centro de salud de Conxo abrirá en agosto

El anuncio se produjo durante la visita a las obras de reforma integral del centro de salud de Conxo, una actuación que ha supuesto una inversión de 5,5 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER Galicia 2021-2027.

Los trabajos han permitido conservar el patrimonio histórico del edificio y renovar por completo su interior, duplicando prácticamente la superficie útil, que pasa de unos 400 a cerca de 1.000 metros cuadrados. Las nuevas instalaciones comenzarán a prestar asistencia sanitaria este mismo mes de agosto.

Más de 5.000 vecinos adscritos al centro dispondrán de nuevas consultas de medicina de familia, enfermería y cirugía menor, además de una sala de urgencias, dos salas de técnicas y una unidad de salud bucodental.

La actuación también contempla la renovación y ampliación de las dos unidades de salud mental del centro, que dan cobertura de referencia a cerca de 150.000 personas de Santiago y municipios del entorno. A ellas se suma una nueva unidad de psicogeriatría, con cuatro consultas específicas para atender a personas mayores.

Más inversiones sanitarias en Santiago

Rueda aprovechó la visita para repasar otras actuaciones previstas en el área sanitaria de Santiago. Entre ellas, destacó la próxima puesta en marcha del primer Centro de Protonterapia de Galicia, pionero en la sanidad pública española, así como la ampliación del Hospital Clínico con un nuevo edificio de 5.300 metros cuadrados, cuya apertura está prevista para este año.

También se refirió al plan que prepara la Xunta para mejorar la movilidad en el entorno del hospital, con nuevos accesos y un aparcamiento.

La reforma de Conxo se integra en el Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria, a través del cual la Xunta asegura haber invertido más de 162 millones de euros desde 2009 en la construcción o reforma de 138 centros de salud. Actualmente están en ejecución cinco nuevos centros en Vilagarcía de Arousa, Santa Lucía (A Coruña), A Rúa, Muíños y Boborás, además de la reforma integral del centro de A Milagrosa, en Lugo.

El anuncio de Rueda se produce mientras el BNG denuncia un “verano negro” en la sanidad pública gallega y reclama medidas ante las esperas en Atención Primaria y la situación de algunos hospitales. La formación nacionalista exige un plan de recursos humanos y acusa a la Xunta de no afrontar las carencias de personal denunciadas por profesionales.