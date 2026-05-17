Alfonso Rueda aposta por unha política de Estado para a lingua
DÍA DAS LETRAS GALLEGAS
Alfonso Rueda reivindica o galego como “asunto de país” e defende a súa promoción desde a liberdade, o consenso e o seu uso social en todos os ámbitos.
A Real Academia Galega homenaxeou este domingo, 17 de maio, Día das Letras Galegas, a voz, a obra e o legado de Begoña Caamaño (1964-2014), a xornalista, narradora feminista e activista que se apropiou dos mitos e colocou as mulleres no centro deles.
O Teatro Principal de Santiago de Compostela acolleu a xornada, de carácter público e capacidade limitada, en conmemoración da escritora, natural de Vigo. O pleno extraordinario estivo presidido polo mandatario autonómico, Alfonso Rueda, quen estivo acompañado das máximas representacións institucionais da Comunidade e da cidade, así como de personalidades do mundo da cultura. Na súa intervención, o presidente da Xunta situou a defensa e promoción do galego como un asunto de país.
“Dámonos cita para homenaxear unha figura poliédrica, á xornalista e escritora Begoña Caamaño que transitou pola vida da man do que lle gustaba, ese xornalismo, ao que se dedicou profesionalmente con paixón e rigor”, empezou dicindo, antes de chegar ao miolo da súa intervención.
“Dámonos cita nunha Galicia plural, logo de 45 anos de autonomía, catro décadas e media nas que, entre todos e todas, fomos medrando en democracia e capacidade de autogoberno”, asegurou, e engadiu: “Autogoberno útil, sempre ten que selo, para responder ás necesidades da xente, tamén para dotarnos do corpus lexislativo necesario para recuperar e poñer en valor a nosa cultura e a nosa lingua”.
“O Goberno galego, este e calquera, ten que darlle sempre o apoio que precise a nosa fala, sempre desde a liberdade. Hai que convencer; xamais impoñer”, incidiu o presidente. E a continuación afirmou: “Cómpre que a rapazada remate os seus estudos con plena competencia lingüística, pero tamén que esa plena competencia formal vaia acompañada da querenza polo galego”.
Opinou tamén que “as mozas e mozos se expresen en galego, que usen o galego en sentido amplo”. E citou a Alonso Montero, falecido recentemente. “El insistía en que o galego é de todos. O idioma non é nin do grupo A nin do B, é o idioma de Galicia, fálano ricos e pobres, parados e non parados, de esquerdas e de dereitas”. E rematou: “O galego debe ser a nosa política de Estado, probablemente unha das máis importantes, un asunto de país no que todos temos que avanzar na mesma dirección”.
