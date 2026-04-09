Rueda condensa el modelo gallego en el Debate sobre el Estado de la Autonomía: “Autonomismo útil”

Rueda posa para la prensa antes de iniciar el Debate sobre el Estado de la Autonomía.

“Hai dous anos, Galicia escolleu unidade, estabilidade e responsabilidade. Galicia escolleu solucións e respostas. Galicia escolleu mirar ao futuro con confianza. Desde Galicia, por Galicia e para Galicia. Seguiremos traballando para pechar unha década que mereza ser resumida en dúas palabras: Galicia Calidade”, dijo Alfonso Rueda este miércoles durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía en el Parlamento gallego, a un año de las municipales y con la incógnita de cuándo convocará Pedro Sánchez las generales.

La isla de estabilidad gallega frente a la alta volatilidad política en el resto del Estado, la gestión prudente y la eficacia de los servicios públicos —esa “Galicia Calidade” extendida más allá del turismo— son argumentos que Rueda maneja con solvencia.

“Consolidar a Galicia Calidade” fue el eje de inicio y cierre del discurso del presidente, que evitó florituras retóricas y citas literarias para centrarse en anuncios organizados por bloques sectoriales. La oposición le reprochó, no obstante, la falta de alusiones a la lucha contra la violencia machista.

El mapa

Rueda aludió a un estilo de vida impulsado tanto por la estabilidad política como por unos servicios públicos en mejora constante. Reivindicó el cumplimiento de la palabra dada, asegurando que, tras dos años de legislatura, su Gobierno ya ha cumplido o puesto en marcha más del 85% de las medidas comprometidas. Se refirió a un “autonomismo útil”, en el que encuadró la negociación para lograr el traspaso de las autorizaciones iniciales de trabajo para ciudadanos extranjeros.

Defendió la identidad y la cohesión territorial a partir de símbolos como el Camino de Santiago y el próximo Xacobeo, definidos como “a nosa marca de identidade”, así como la lengua gallega, a la que calificó como un “tesouro” cohesionador. También situó al sector primario como un “pilar estratéxico” clave para la identidad y la sostenibilidad de Galicia.

Rueda dibujó el mapa de un país que aún requiere mejoras, gestión y compromiso institucional. En este sentido, apostó por una reforma “integral” de la atención primaria, adaptada al cambio demográfico y a la escasez de personal. Detalló además la creación de una unidad para centralizar el “papeleo administrativo”, con el objetivo de liberar a los médicos de carga burocrática y facilitar agendas de hasta 30 pacientes.

Tras repasar las obras en nuevas autovías y variantes, el presidente subrayó su impacto: “nove de cada dez galegos vivirán a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións”.

El rural y la diáspora

Justificó la creación de nuevos préstamos para concellos de menos de 20.000 habitantes, destinados a facilitar su acceso a fondos europeos que exigen cofinanciación, una barrera habitual para los pequeños municipios.

Sobre la nueva delegación de la Xunta en Buenos Aires, destacó que no solo apoyará a los más de 191.000 gallegos en Argentina, sino que actuará como una “herramienta estratégica” con proyección económica y social internacional.

Además de la ampliación del Bono Coidado —con el objetivo de llegar a 10.000 beneficiarios más—, Rueda puso el foco en la vivienda: “As 4.000 vivendas comprometidas están en marcha”, defendiendo que la vivienda pública debe estar al alcance de capas más amplias de la población, incluida la clase media.

“Seguiremos belixerantes mentres sexa necesario”, advierte a Madrid

Rueda ejerce como un estilete del PP contra Sánchez y este miércoles reiteró sus demandas al Gobierno central en ámbitos que van desde la financiación hasta las infraestructuras, al tiempo que lanzó un aviso: no cesará la “belixerancia” mientras “sexa necesario”.

“Seguiremos cunha actitude belixerante mentres sexa necesario”, sentenció durante la sesión de la mañana, en la que advirtió también contra lo que considera una “desarticulación” del Estado de las Autonomías. En la tribuna se encontraban, entre otros invitados, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

“Os criterios de decisión do Goberno central, señorías, non poden guiarse polos intereses de ningún partido nin polos intereses persoais de ningún gobernante para manterse no poder”, proclamó.

Rueda cargó también contra el peso de minorías políticas en el Ejecutivo estatal, criticando que su ideología, en algunos casos, se base en “non crer” en España mientras buscan obtener recursos.

El presidente gallego insistió en que la Xunta defenderá una financiación autonómica “xusta”, dejando una advertencia clara: “Galicia nunca vai asumir repartos que condenen á nosa terra á desigualdade crónica”.

Asimismo, amplió sus críticas al Ejecutivo central, señalando la “débeda” en financiación de la dependencia, la falta de compromiso con infraestructuras y las carencias en las conexiones ferroviarias.