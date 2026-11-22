El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, pidió en Lugo “non confiarse” en la última semana de campaña electoral porque la única manera de lograr el “cambio necesario” para España en las urnas es “votar con forza”.

Tal y como trasladó el Partido Popular en nota de prensa, Rueda participó ayer en un mitin en Monforte de Lemos, en el que también participó el cabeza de lista al Congreso por la provincia de Lugo, Francisco Conde.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió en Palas de Rei (Lugo), donde Altri planeaba instalar una fábrica de celulosa -ahora archivada-, concentrar el voto gallego en la formación nacionalista para “frear” en las urnas “calquera posibilidade de resucitar” el proyecto.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón (c), en Palas de Rei. | La Región

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, llamó a “defender a democracia e os dereitos sociais”

“A papeleta do PP é a de Altri, a do BNG é a de ‘non’ a Altri”, proclamó.

Finalmente, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, rindió homenaje a 12 militantes socialistas históricos en Ferrol y llamó a “defender a democracia e os dereitos sociais” en las urnas, el próximo 29 de noviembre, tal y como ha trasladado el PSdeG en nota de prensa.

Los militantes históricos de Ferrol con José Ramón Gómez Besteiro.

PP - Ayuso, arropada por Aznar, carga contra el “perronismo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el expresidente del Gobierno José María Aznar, protagonizaron ayer un beso en un encuentro en Las Rozas de Madrid. Ayuso cargó contra el “perronismo”, un proyecto que le recuerda al “peronismo” y Aznar avisó de que Pedro Sánchez demolerá la Constitución.

Podemos - Belarra pide “apostar por la izquierda que cambia las cosas”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, intervino ayer en un acto público en Murcia en el marco de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, que la formación morada desarrolló bajo el lema Paz, casa y trabajo. Belarra pidió que la gente “no se deje engañar y que apuesta por la izquierda que puede cambiar las cosas”.

ERC - Rufián cree que el tiempo jugó en contra de un acuerdo mayor

El cabeza de lista de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, afirmó que el acuerdo en la izquierda “seguramente” hubiera “podido pasar” si las formaciones hubiesen tenido “un poquito de tiempo”, aunque recalcó que lo intentó en Cataluña con Ada Colau, candidata de Frente Amplio, de la que no tiene “ni una mala palabra”.