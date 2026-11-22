La cara oculta del cara a cara es que se celebró el esperado face to face Sánchez-Feijóo, y España sobrevivió al intento narcotizante de la televisión y sus post-derivados en prensa, redes y tertulias. El postdebate no ganó lo perdido por Sánchez en el debate, porque son ocho años de pérdida democrática con cargo al sanchismo. Llegó Pedro envuelto en la bandera de España que no defendió en Ceuta. Desempolvó la rojigualda en mítines de apariencias sin verdad, con mucha camiseta no sudada y baile de cloaca.

Llegó con viento de cola de Lula el afónico, que enmudeció ante el guateque mitinero, los besos de asquito a la imputada, la exhibición de una madre que parió un hijo poco edificante como presidente y la degradación revistera del corazón. Así que Feijóo lo tenía fácil para destruir el bulo guaperas en el que se ha convertido Pedro el hermoso: crítica profunda al régimen de la corrupción sistémica, los accidentes ferroviarios por falta de mantenimiento, el abandono de Ceuta y la bancarrota en la que Pedro deja España.

La cara oculta del cara a cara es que, aun ganando Feijóo, deja las espadas en alto ante el próximo debate a cuatro que tampoco será definitivo, si bien establecerá la frontera inamovible de los bloques. La cara oculta del cara a cara es la que Pedro ha tratado de esconder: Una cara oculta al descubierto que ni un candidato mentiroso sin escrúpulos como Sánchez es capaz de sortear con muecas de penita y traje de camuflaje. Cara oculta de un presidente “amoral y con desmedida ambición de poder”, según el prófugo amnistiado. Cara oculta de una investidura comprada con dinero de los españoles a cambio de la amnistía y de cesiones indecentes a los herederos políticos de ETA como la excarcelación de etarras. Cara oculta que ha consistido en una okupación institucional sin precedentes, la vulneración de la separación de poderes y el acoso a los jueces desde el Ejecutivo para rebajar el estado de derecho.

El postdebate no ganó lo perdido por Sánchez, porque son ocho años de pérdida democrática con cargo al sanchismo

La cara oculta del cara a cara consiste en esa corrupción inadmisible que fue recibida por el poder sanchista al grito falsario de “es un bulo de los pseudomedios y una campaña de jueces fachas”. La cara oculta que Sánchez no pudo tapar en el cara a cara es la cárcel de un secretario de organización del PSOE por corrupción, la imputación de otro secretario de organización por delito parecido, una esposa a la espera del juicio con jurado, una condena del hermanísimo y del líder socialista en Extremadura y la inhabilitación sin precedentes del fiscal del Estado sanchista. La cara oculta conocida e investigada son las cloacas que apestan a fango sanchista, que Leire y sus secuaces trabajaban para el número uno por mucho que ahora los Koldo y compañía traten de implicar al PP ante la inminente imputación del PSOE por financiación ilegal. La cara oculta del sanchismo consiste en disimular con frivolidades de falsa felicidad colectiva (happy flowers) la realidad calamitosa de un régimen que ha devaluado la democracia española favoreciendo a los enemigos de España por un colchón en La Moncloa. La cara oculta del cara a cara arroja sospechas sobre Pedro y su banda, que deben responder en los tribunales por los casos Hidrocarburos, Plus Ultra, Sepi, Air Europa, el joyero Zapatero y los contratos de Defensa.

La cara oculta que está a la vista son los asaltos mortales a la valla de Melilla, la invasión masiva consentida de Ceuta aún no resuelta, el traslado del efecto llamada a Canarias, un presidente que se fue de vacaciones a La Marera abandonando la defensa de la integridad territorial de España y el dopaje obsceno del censo electoral con la ley de nietos. La cara oculta del cara a cara son los amaños “pegasus” con Marruecos, la alineación de la política exterior española con regímenes dictatoriales bolivarianos y chino y la pérdida de peso diplomático de España en el exterior, tanto en la UE como en la OTAN. La cara oculta al descubierto es un régimen socialcomunista que no gobernó para la mayoría de los españoles, empeñado en polarizar, dividir y resucitar a Franco, con tres años sin Presupuestos, la presión continua a la Corona, la expulsión del rey emérito y una falta de rigor en la gestión sólo basada en marketing y propaganda.

La cara oculta que aflora es la subida incesante de impuestos, el maquillaje del paro con fijos discontinuos, el déficit oculto que se viene, la colocación de queridas con dinero público, las fiestas con prostitutas y en Paradores y lo de Tito Berni o Salazar, que emigró a Latinoamérica para promover nacionalizaciones sospechosas con derecho a voto en los consulados españoles. La cara oculta que todo el mundo ha visto es el gatillazo de la operación vivienda, el fracaso de la huelga electoral, la recuperación de la violencia callejera para coartar el voto y ese doble rasero malicioso de la izquierda a la hora de asumir responsabilidades políticas que tan diligentemente exige a los demás. La cara oculta del cara a cara es que, según la mayoría de los sondeos, el 29-N se acabará la legislatura de la falsedad. Porque España necesita el cambio de la alternancia para regenerar la democracia.

Una retirada a tiempo...

Yolanda Díaz retiró su candidatura a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) justo antes de la votación para evitar la humillación de una derrota en plena campaña electoral. Según dicen, “una retirada a tiempo es una victoria”, aunque en el caso de Yolanda prêt-à-porter fue una humillante derrota. La frase se atribuye a Napoleón, aunque el rico refranero español ya sentenciaba que “más vale una retirada a tiempo que una batalla perdida”, lo cual tampoco deja en buen lugar a la vice salario mínimo que más modelitos ha gastado durante el Gobierno Frankenstein. Yoli no superó su examen de la OIT. Y aunque Cervantes dijo por boca de Don Quijote en conversación con Sancho Panza: “no huye el que se retira”, Pedro desmintió al ilustre hidalgo en su huida de Paiporta, y Yolanda de la OIT. Al final fue reelegido Gilbert F. Hougbo, un togolés al que Yolanda le quería levantar el sillón tras gastar 8 millones en promocionar su candidatura. Tendrá un mandato de 5 años que arrancará el 1 de octubre de 2027, con lo que dentro de un lustro será difícil que Díaz repita la espantada.

...No es una victoria

Lula da Silva vino a Madrid con su mago de redes y bulos para salvar a España y a Sánchez de la extrema derecha, pero su afonía le impidió dar un mitin junto a Pedro. Parece que el líder brasileño condenado hace años por corrupción hasta que un tribunal carioca le reflotó para la causa de la izquierda universal, balbuceó doctrina en un video promocional con su amigo Pedro, al que dio plantón en la reciente cumbre iberoamericana, que pasó sin pena ni gloria porque no vino ni el Tato. Lo que dicen en los mentideros es que Lula no se quiso prestar a bailecitos ni sambas sanchistas, con camiseta roja y esa puesta en escena tan casposa como kirchneriana. Así que lo de Lula “no es una victoria”, ni el principio ni el fin de la pretendida remontada, pues da Silva dio un poco igual con su cara de circunstancias ante Pedro joker-sonrisas. La campaña del sanchismo está siendo la fuerza del desamor y lo país, porque desde que convocó elecciones todo le ha ido saliendo mal, desde el desahucio de Maricarmen al triste accidente de Urda, pese al que Pedro y su ballet siguen bailoteando.