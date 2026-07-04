Rueda destaca el salto económico gallego en España desde la entrada en la Unión Europea

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la consellera de Igualdad de la Generalitat, Eva Menor, encabezan en Barcelona los XXI Títulos de Excelencia Galega 2026, que otorga la Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya (Aega-Cat).

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha destacado este viernes en Barcelona el importante avance experimentado por la comunidad gallega desde la entrada de España en la Unión Europea, hace ahora cuatro décadas. Según afirmó, Galicia ha pasado de situarse en el 65 % de la media de riqueza nacional a formar parte actualmente del grupo de comunidades con mejores indicadores económicos, un progreso que atribuyó al esfuerzo y al talento de los gallegos tanto dentro como fuera de la comunidad.

Rueda realizó estas declaraciones durante la clausura de la XXI edición de los Títulos de Excelencia Galega, unos galardones organizados por la Asociación de Empresarios Gallegos de Catalunya (Aega-Cat), presidida por el empresario Amancio López Seijas. En su intervención, el mandatario gallego puso en valor el papel de la emigración y aseguró que cada edición de estos premios demuestra que existe un "talento gallego inagotable", capaz de destacar en ámbitos muy diversos.

Asimismo, el presidente de la Xunta quiso agradecer la acogida que Cataluña ha brindado históricamente a miles de gallegos que emigraron en busca de oportunidades laborales. "Gracias a la Catalunya que acogió a tantos gallegos", expresó, subrayando que muchos de ellos continúan sintiéndose plenamente integrados en esta comunidad. También destacó la trayectoria de Amancio López Seijas como ejemplo del éxito de esa emigración.

Menor y Gay: gallegos y progreso

La consellera de la Generalitat, Núria Parlon Menor, afirmó que Cataluña ha sido y continúa siendo una tierra de acogida y progreso, una realidad que explica buena parte de la prosperidad del territorio y en la que la comunidad gallega ha desempeñado un papel destacado.

En la misma línea, la teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, definió la capital catalana como una ciudad abierta, donde las personas llegadas de otros lugares han sido un auténtico motor de crecimiento, convivencia y desarrollo.

López Seijas: "Necesitamos desburocratizar"

Por su parte, el presidente de Aega-Cat, Amancio López Seijas, reclamó medidas que favorezcan la actividad empresarial y la atracción de inversiones tanto en Cataluña como en Galicia y en el conjunto de España. Entre ellas, insistió en la necesidad de reducir la burocracia para facilitar la creación y consolidación de empresas. Antes de concluir su intervención, tuvo un recuerdo para tres destacados gallegos fallecidos recientemente: el restaurador Moncho Neira, el productor cinematográfico Julio Fernández y el periodista Fernando Ónega.

Los premiados

En esta edición de los Títulos de Excelencia Galega fueron distinguidos la escritora Espido Freire, en la categoría de Artes; el médico Manuel Leyes Vence, en Ciencias y Medicina; la piragüista Teresa Portela, en Deportes; el periodista Javier Casqueiro, en Comunicación; el consejero delegado de Nordex, José Luis Blanco Diéguez, en Empresa; y la Fundación Barrié, en Acción Solidaria.

La ceremonia, celebrada en el Eurostars Grand Marina Hotel de Barcelona, reunió a numerosas autoridades y representantes del ámbito institucional y empresarial, entre ellos la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el expresidente de la Generalitat José Montilla; la vicepresidenta de Pimec, Mireia Cammany; y el vicepresidente de Foment del Treball, Joan Roget.

Fundada en 1989, Aega-Cat agrupa actualmente a más de 300 empresas y tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre el tejido empresarial gallego en Cataluña, fomentar nuevas oportunidades de negocio, mantener vivas las raíces gallegas y contribuir a la proyección económica y social de Galicia.