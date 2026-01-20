Rueda dice que "llegará el momento de saber las causas y exigir responsabilidades"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que "llegará el momento de saber las causas y en su caso exigir responsabilidades" por el accidente ferroviario de Adamuz. Mientras tanto, ha vuelto a poner a disposición el apoyo del Ejecutivo gallego para "cualquier tipo de ayuda".

En declaraciones a los medios tras un acto en Santiago y en referencia a la experiencia vivida en Galicia hace 13 años, cuando un tren Alvia descarriló en el barrio santiagués de Angrois causando 80 fallecidos, Rueda ha recordado que ya manifestó este lunes que la Xunta está "totalmente a disposición" de Andalucía, motivo por el que contactó con el presidente de la Junta.

"Estamos a su disposición para cualquier tipo de ayuda de cualquier clase, eso por descontado", ha afirmado, antes de añadir que "por desgracia, mucha gente está reviviendo escenas muy duras" a raíz del accidente de Córdoba, incluyéndose él mismo entre ellas.

Por ello, ha subrayado que "ese ofrecimiento es especialmente intenso y especialmente sincero". "Cualquier cosa que precisen la tienen, por supuesto. Entiendo que ahora mismo es una cuestión de dificultades técnicas; estaban contando lo difícil que es acceder a los vagones, todavía hay que levantar, es posible que haya más víctimas, incluso alguna ya localizada pero no retirada del lugar", ha explicado.

En este contexto, y expresando su deseo de "que no suba el número de víctimas", ha defendido la necesidad de centrarse en las labores de rescate, en la atención a los heridos y en el acompañamiento a las familias "que aún no saben dónde están sus familiares".

"A lo que hay quer estar"

En esta línea, ha agradecido que las distintas fuerzas políticas, "con alguna excepción", estén "todos a lo que hay que estar", que, según ha reiterado, es "terminar el rescate, auxiliar a las víctimas y apoyar a sus familias".

"Llegará y creo que tiene que llegar el momento de saber las causas. Empezaron, según nos cuentan, las investigaciones y en su caso exigir responsabilidades. Pero creo que el momento a 48 horas del accidente es hacer lo que se está haciendo", ha finalizado.