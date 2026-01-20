ACCIDENTE FERROVIARIO
España, de luto
Vista general del estado de las vagones dos días después del descarrilamiento del tren Iryo.
Vista general del estado de las vagones dos días después del descarrilamiento del tren Iryo. | s

Galería | Este es el estado del tren Iryo dos días después del accidente ferroviario de Adamuz

41 MUERTOS

Dos días después del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 41 personas y mas de 120 quedaron heridas, el escenario del accidente sigue marcado por vagones fuera de las vías, cristales rotos y restos esparcidos sobre la infraestructura ferroviaria. Las imágenes muestran el estado del convoy y de la zona afectada, así como la intervención de los servicios de emergencia, que accedieron a los vagones para realizar las labores de rescate, inspección y aseguramiento del área.

Vista general del estado de las vagones dos días después del descarrilamiento del tren Iryo.
1/16 Vista general del estado de las vagones dos días después del descarrilamiento del tren Iryo. | Joaquin Corchero
Cristales rotos alrededor de los vagones, consecuencia del acceso de los servicios de emergencia.
2/16 Cristales rotos alrededor de los vagones, consecuencia del acceso de los servicios de emergencia. | Joaquin Corchero
Los daños en varios coches evidencian la violencia del descarrilamiento ocurrido dos días antes.
3/16 Los daños en varios coches evidencian la violencia del descarrilamiento ocurrido dos días antes. | Joaquin Corchero / Europa Press
Imagen del interior de un vagón afectado, visible a través de las ventanas fracturadas.
4/16 Imagen del interior de un vagón afectado, visible a través de las ventanas fracturadas. | Joaquin Corchero / Europa Press
Un agente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en uno de los vagones del tren Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz
5/16 Un agente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en uno de los vagones del tren Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz | Joaquin Corchero / Europa Press
Objetos personales y material ferroviario esparcidos sobre las vías tras el accidente.
6/16 Objetos personales y material ferroviario esparcidos sobre las vías tras el accidente. | Joaquin Corchero
Ventanas destrozadas en uno de los vagones por donde accedieron los equipos de rescate.
7/16 Ventanas destrozadas en uno de los vagones por donde accedieron los equipos de rescate. | Joaquin Corchero
Fragmentos de vidrio cubren el suelo junto a las vías tras las labores de rescate.
8/16 Fragmentos de vidrio cubren el suelo junto a las vías tras las labores de rescate. | Joaquin Corchero
Restos del convoy descarrilado ocupan todavía parte de la infraestructura ferroviaria.
9/16 Restos del convoy descarrilado ocupan todavía parte de la infraestructura ferroviaria. | Joaquin Corchero
Las vías presentan obstáculos y restos que evidencian la magnitud del accidente.
10/16 Las vías presentan obstáculos y restos que evidencian la magnitud del accidente. | Joaquin Corchero
Vagones del tren Iryo permanecen fuera de las vías dos días después del descarrilamiento, a la espera de su retirada.
11/16 Vagones del tren Iryo permanecen fuera de las vías dos días después del descarrilamiento, a la espera de su retirada. | Joaquin Corchero
Detalle de las ruedas del vagón fuera de las vías tras el descarrilamiento.
12/16 Detalle de las ruedas del vagón fuera de las vías tras el descarrilamiento. | Joaquin Corchero
Vista general del estado de las vías dos días después del descarrilamiento del tren Iryo.
13/16 Vista general del estado de las vías dos días después del descarrilamiento del tren Iryo. | Joaquin Corchero
Objetos en las vías trtas el descarrilamiento
14/16 Objetos en las vías trtas el descarrilamiento | Joaquin Corchero
Detalle de un vagón desplazado completamente fuera del trazado ferroviario.
15/16 Detalle de un vagón desplazado completamente fuera del trazado ferroviario. | Joaquin Corchero
Vista general del lugar del accidente
16/16 Vista general del lugar del accidente | Joaquin Corchero

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats