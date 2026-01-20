Galería | Este es el estado del tren Iryo dos días después del accidente ferroviario de Adamuz
41 MUERTOS
Dos días después del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 41 personas y mas de 120 quedaron heridas, el escenario del accidente sigue marcado por vagones fuera de las vías, cristales rotos y restos esparcidos sobre la infraestructura ferroviaria. Las imágenes muestran el estado del convoy y de la zona afectada, así como la intervención de los servicios de emergencia, que accedieron a los vagones para realizar las labores de rescate, inspección y aseguramiento del área.
1/16
Vista general del estado de las vagones dos días después del descarrilamiento del tren Iryo.
|
Joaquin Corchero
2/16
Cristales rotos alrededor de los vagones, consecuencia del acceso de los servicios de emergencia.
|
Joaquin Corchero
3/16
Los daños en varios coches evidencian la violencia del descarrilamiento ocurrido dos días antes.
|
Joaquin Corchero / Europa Press
4/16
Imagen del interior de un vagón afectado, visible a través de las ventanas fracturadas.
|
Joaquin Corchero / Europa Press
5/16
Un agente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja en uno de los vagones del tren Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz
|
Joaquin Corchero / Europa Press
6/16
Objetos personales y material ferroviario esparcidos sobre las vías tras el accidente.
|
Joaquin Corchero
7/16
Ventanas destrozadas en uno de los vagones por donde accedieron los equipos de rescate.
|
Joaquin Corchero
8/16
Fragmentos de vidrio cubren el suelo junto a las vías tras las labores de rescate.
|
Joaquin Corchero
9/16
Restos del convoy descarrilado ocupan todavía parte de la infraestructura ferroviaria.
|
Joaquin Corchero
10/16
Las vías presentan obstáculos y restos que evidencian la magnitud del accidente.
|
Joaquin Corchero
11/16
Vagones del tren Iryo permanecen fuera de las vías dos días después del descarrilamiento, a la espera de su retirada.
|
Joaquin Corchero
12/16
Detalle de las ruedas del vagón fuera de las vías tras el descarrilamiento.
|
Joaquin Corchero
13/16
Vista general del estado de las vías dos días después del descarrilamiento del tren Iryo.
|
Joaquin Corchero
14/16
Objetos en las vías trtas el descarrilamiento
|
Joaquin Corchero
15/16
Detalle de un vagón desplazado completamente fuera del trazado ferroviario.
|
Joaquin Corchero
16/16
Vista general del lugar del accidente
|
Joaquin Corchero