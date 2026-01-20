Galería | Este es el estado del tren Iryo dos días después del accidente ferroviario de Adamuz

Dos días después del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 41 personas y mas de 120 quedaron heridas, el escenario del accidente sigue marcado por vagones fuera de las vías, cristales rotos y restos esparcidos sobre la infraestructura ferroviaria. Las imágenes muestran el estado del convoy y de la zona afectada, así como la intervención de los servicios de emergencia, que accedieron a los vagones para realizar las labores de rescate, inspección y aseguramiento del área.