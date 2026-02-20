La Xunta archiva el proyecto de Altri en Palas de Rei por falta de conexión eléctrica

La Xunta de Galicia ha decidido archivar el proyecto de la planta de fibras textiles de Altri en Palas de Rei. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, explicó que la empresa dispone de tres meses para presentar alegaciones, pero la caducidad del expediente se producirá automáticamente si no consigue justificar la conexión eléctrica necesaria para el funcionamiento de la fábrica.

El proyecto, promovido por la filial Greenfiber de Altri, preveía la creación de 500 empleos directos y 2.000 indirectos, con una aportación estimada de 340 millones de euros al PIB gallego. A pesar de contar con declaración de impacto ambiental favorable y haber sido catalogado como estratégico, la falta de previsión de una subestación eléctrica en la planificación energética hasta 2030 ha hecho inviable su ejecución.

"Lugo queda absolutamente sin conexiones para un proyecto industrial estratégico", denunció Lorenzana, que criticó al Gobierno central por no incluir la infraestructura necesaria en sus planes. La conselleira contrastó esta situación con el respaldo otorgado a las conexiones solicitadas por Stellantis en Vigo, que sí parecen avanzar.

El anuncio del archivo llega tras meses de protestas sociales y críticas políticas al proyecto, que había generado una amplia contestación en Galicia. Miles de personas se manifestaron en Santiago de Compostela y en Palas de Rei contra la instalación de la planta, considerada por muchos como una amenaza ambiental y social.

Fuentes cercanas al proyecto confirmaron que Altri ya había aparcado sus planes y comunicado a sus socios que las actividades previstas en la construcción de la planta quedan suspendidas. Aunque la decisión actual devuelve el proyecto a la casilla de salida, no se descarta que pueda reactivarse en el futuro si un cambio de gobierno habilita la conexión eléctrica que ahora se le niega.