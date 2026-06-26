Alfonso Rueda afirma que Galicia se convertirá en una “biorregión de referencia”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presenta los objetivos de la Estrategia de la Biotecnología en Galicia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este viernes que, entre los objetivos principales de la nueva Estrategia de la Biotecnología en Galicia, está incrementar en un 20% los empleos en el sector para llegar a los 7.000 en 2030, así como ampliar un 15% el número de investigadores en este ámbito y alcanzar los 1.600.

Durante la presentación de la Estrategia de la Biotecnología de Galicia 2026-2030, en la que estuvo acompañado del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, el presidente definió el documento como “unha visión compartida de país, as vimbias para facer este gran cesto do que vai ser o horizonte biotecnolóxico de Galicia os próximos cinco anos”.

Rueda recordó que es un sector que en Galicia engloba a 162 empresas y factura 2.000 millones de euros cada año

Rueda también aseguró que la biotecnología es un ámbito con mucho futuro, apostando por la colaboración público-privada para avanzar hacia una Galicia “máis forte, sostible e competitiva, convertendo á comunidade nunha biorrexión referente en toda Europa”.

Además de incrementar el número de trabajadores e investigadores del sector, la Estrategia -dotada con un presupuesto de 805 millones de euros- tiene la meta de ampliar hasta 200 las entidades y empresas que operan en Galicia, incrementar un 30% la facturación anual, duplicar la inversión privada o consolidar la internacionalización con nuevos mercados.

Ayudas a proyectos I+D+i

Para ello, la hoja de ruta hacia 2030 incluye ayudas directas para proyectos de I+D+i en biotecnología, una aceleradora de empresas o el Biopolo da Sionlla, en Santiago, que actuará como polo de atracción para instalar nuevas infraestructuras y compañías vinculadas a este ámbito. Rueda destacó que en este campo Galicia “leva vantaxe e que en pouco tempo situouse nunha posición punteira”, contando con un sector sólido y maduro. Según recordó el presidente, es un sector que en Galicia engloba a 162 empresas -de las que más de 60 son 100% biotecnológicas-, 5.600 trabajadores, una facturación anual de 2.000 millones de euros y que está desarrollando proyectos punteros para mejorar la seguridad agroalimentaria, avanzar en la conservación del medio marino o dotar a la industria farmacéutica de productos más sostenibles.