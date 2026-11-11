Alfonso Rueda invita a los brasileños a descubrir Galicia a través del Camino de Santiago

Alfonso Rueda, durante la presentación del Xacobeo 2027 en Río de Janeiro, donde animó a los brasileños a peregrinar hasta Santiago de Compostela.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha presentado el Xacobeo 2027 en Río de Janeiro y ha animado a los brasileños a visitar Galicia y vivir la experiencia de peregrinar hasta Santiago de Compostela a través de las distintas rutas del Camino de Santiago.

La promoción del próximo Año Santo se produce en un momento de récord de peregrinos. Más de 564.000 personas han recogido la Compostela en lo que va de 2026, una cifra que ya supera el máximo histórico registrado durante todo 2025.

Entre estos peregrinos se encuentran más de 8.300 procedentes de Brasil, que ocupa actualmente el undécimo puesto entre los países de origen de quienes realizan el Camino.

Brasil, un mercado estratégico para el Xacobeo

Rueda ha destacado el interés que tiene Brasil para Galicia de cara al próximo Año Santo, especialmente por el crecimiento de la presencia de peregrinos brasileños, con especial relevancia del Camino Portugués.

La Xunta considera que el Xacobeo 2027 representa una oportunidad para reforzar la proyección internacional de Galicia y abrir nuevas vías de negocio en un mercado de gran tamaño y dinamismo.

El objetivo es aprovechar la celebración del Año Santo para incrementar el conocimiento de Galicia en Brasil y atraer nuevos visitantes interesados en el Camino, además de otros recursos turísticos gallegos.

Más de 55.000 gallegos residentes en Brasil

La visita de Rueda a Brasil también está marcada por la presencia de la comunidad gallega en el país, que supera las 55.000 personas. Brasil es, de hecho, el segundo país del mundo con mayor número de gallegos residentes.

El presidente de la Xunta participó en Río de Janeiro en la reunión de cierre de mandato de la Comisión Delegada del XIII Consello de Comunidades Galegas y tenía previsto presidir este miércoles su Plenario.

Rueda aprovechó el encuentro para agradecer el trabajo de los centros gallegos repartidos por el mundo y su papel en el mantenimiento de los vínculos con Galicia.

La reunión se celebró en la Associação Recreio dos Anciãos para Asilo da Velhice Desamparada, una institución vinculada a la colectividad gallega y considerada por la Xunta un ejemplo de solidaridad.

El presidente gallego también ha defendido la importancia de mantener un contacto estrecho con Galicia y ha puesto en valor iniciativas como la Estratexia Retorna para facilitar que los gallegos residentes en Brasil puedan conocer sus raíces.