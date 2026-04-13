Rueda no descarta la vuelta a la política de Alfonso Villares

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó ayer que el exconselleiro do Mar Alfonso Villares era “un buen servidor público” y que, tras el archivo de la denuncia contra él por agresión sexual que acabó en los juzgados, “no tendría problemas para volver a la vida pública”, si bien matizó que dar el paso “depende de él”.

Tras dimitir como conselleiro a raíz de una denuncia por agresión sexual, el exalcalde de Cervo se reincorporó a su puesto de trabajo como veterinario dependiente del servicio de la Consellería do Medio Rural. Un juzgado ferrolano archivó el caso y la semana pasada la decisión fue ratificada por la Audiencia Provincial.

Rueda fue preguntado acerca de si mantiene su deseo de reincorporar a Villares a la vida pública y si considera que quienes le criticaron deberían pedir disculpas. El presidente replicó que quienes le dirigieron duros “ataques personales” deberían ahora pedir disculpas al exconselleiro “al menos con el mismo énfasis”.

“Supongo que no lo harán. Pero esto califica a cada persona, lo que es capaz de decir en un momento y en otro”, esgrimió el mandatario gallego, quien señaló que “seguro” que lo sucedido ha sido “muy duro” para Villares, quien “era un buen servidor público”.

El presidente gallego remarcó que Villares dimitió “por las razones que son conocidas por todos” y manifestó que, tras el pronunciamiento judicial que archiva el caso, “no tendría problemas para volver a la vida pública”. Pero agregó que es “una cosa que depende de él”.

E insistió en que ahora sí es momento de ver si los responsables políticos que lo criticaron cuando dimitió ahora “van a decir lo contrario o a pedir disculpas”. “De todo lo demás, habrá tiempo a hablar”, zanjó.

Villares anunció su dimisión el 4 de junio de 2025 tras ser imputado por un presunto delito de agresión sexual. La denuncia fue presentada por la presentadora y modelo Paloma Lago por unos hechos que habrían ocurrido en 2023. Al dimitir, perdió su condición de aforado, por lo que la causa pasó del TSXG a los juzgados ordinarios de Ferrol. El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol decretó el sobreseimiento de la investigación al no encontrar indicios suficientes de delito. Esta decisión fue ratificada el 7 de abril de 2026 por la Audiencia Provincial, cerrando definitivamente el proceso judicial.

El presidente, objetivo de las críticas en junio

La oposición cargó con dureza contra Villares y Rueda en junio pasado. El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, llegó a manifestar, tras conocerse que Rueda sabía de la denuncia desde febrero, que “Galicia non pode ter un presidente que cala e sinala as vítimas”.

El BNG calificó la actitud del Gobierno gallego como una “infamia” y acusó al presidente de actuar con indignidad. Ana Pontón denunció que Alfonso Rueda había ocultado la información durante cuatro meses y calificó al presidente de “indigno” por haber mantenido en el cargo a un investigado por agresión sexual.