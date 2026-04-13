Alfonso Rueda se une al pelotón de DisCamino en una Vig-Bay volcada con la inclusión

La clásica media maratón Vig-Bay no solo dejó tras de sí una jornada de atletismo intenso, sino también una de las imágenes más repetidas de la agenda deportiva gallega: la participación de personas con discapacidad a lomos de triciclos adaptados. En esta edición, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvió a enfundarse el maillot para pedalear junto a los miembros de DisCamino, una asociación que ya es fija en este tipo de eventos.

Pedaladas por la visibilidad

Acompañando a Manu, uno de los usuarios habituales de la plataforma, Rueda recorrió los kilómetros que unen Vigo con Baiona. La participación del líder del ejecutivo autonómico, habitual aficionado al ciclismo, se integró en la logística de la asociación, que busca normalizar la presencia de la diversidad funcional en las grandes citas populares del calendario.

Más allá del gesto institucional, la jornada sirvió para poner el foco en el trabajo diario de los voluntarios y las familias de DisCamino, quienes reivindican que el deporte adaptado necesita tanto visibilidad como infraestructuras reales.

Los hitos de la jornada

El binomio Vigo-Baiona: Un recorrido exigente que los triciclos de la asociación completaron entre los ánimos de los miles de corredores a pie.

Presencia institucional: Además de Rueda, otros rostros de la política local y autonómica se dejaron ver en la salida, en un evento que siempre atrae el foco mediático.

Superación sobre ruedas: El protagonismo real fue para los usuarios de DisCamino, que cruzaron la meta bajo el arco de Baiona demostrando que su proyecto de "hacer camino" no se detiene ante las pendientes de la costa gallega.

La imagen final de la prueba, con los participantes de DisCamino celebrando la llegada, resume una edición de la Vig-Bay que, un año más, sirve de plataforma para que la política y el activismo social compartan asfalto por unas horas.