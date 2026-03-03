Rueda obtiene más garantías sobre el control de Mercosur e insiste "na necesidade dunha estrita observación de todas as cláusulas de salvagarda"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo una reunión con el comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea, Christophe Hansen, al que trasladó la posición de la Xunta ante el escenario que abre para el agro gallego el acuerdo comercial con Mercosur y la Política Agraria Común (PAC) dentro de la negociación sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-34.

Rueda aseguró haber salido “satisfeito” de su reunión con Hansen, después de que este se haya comprometido a reforzar las inspecciones en las aduanas ante la entrada en vigor provisional de Mercosur.

Acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, el presidente recordó que la agricultura y la ganadería son actividades clave para la economía de la comunidad y sitúan al sector primario gallego como un referente en todo el continente. En esta línea, resaltó que Galicia es la principal región láctea de España y la novena de Europa -produce el 2,1% de toda la leche europea-; genera el 1,5% de la carne de vacuno; cuenta con un importante sector vitivinícola -con cinco Denominaciones de Origen que exportan a todos los continentes-; y un sector agrícola pujante.

En este sentido, Rueda demandó al comisario, ante la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre Mercosur y la UE, que se cumpla el Reglamento de salvaguardias aprobado en el Parlamento europeo en enero y se intensifiquen los controles de los productos importados en las fronteras. “Quixemos volver insistir na necesidade dunha estrita observación de todas as cláusulas de salvagarda e as garantías que aseguren que a agricultura e a gandería galega non vaian sufrir ningún tipo de prexuízo”, afirmó el titular del Ejecutivo gallego.

La nueva PAC

El presidente de la Xunta de Galicia apeló a la colaboración “de todas as administracións” en los controles de calidad de los productos importados de los países de Mercosur, a la vez que ha llamado a que la importación de los mismos “non supoñan prexuízo ningún” y a aprovechar “as oportunidades” de la exportación de productos desde Galicia.

También se refirió a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y a la nueva propuesta de la Comisión Europea de reorganizar el gasto comunitario mediante la creación de un Fondo Europeo único que agruparía distintas políticas -entre ellas la agrícola- bajo un único plan por Estado miembro.

En la práctica, este planteamiento implica que la PAC dejaría de contar con un fondo agrícola específico y abandonaría su estructura tradicional de dos pilares, dejando aún en entredicho el importe global de la financiación para estos planes, que solo se conocerá una vez aprobados los planes nacionales, y el sistema de pagos.

Tras detallar que el comisario aceptó una invitación a Galicia para ir a comprobar “el enorme impacto positivo” que los fondos europeos en la modernización de las explotaciones gallegas, expresó su confianza en que no haya merma de los fondos europeos destinados al mundo rural.

Polémica por el aplazamiento de la reunión del comisario y Pontón

El BNG denunció que “la presión del PP y del Gobierno que dirige Alfonso Rueda” está tras la cancelación de la reunión prevista para este martes en Bruselas con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, con su líder, Ana Pontón, lo que considera de “máxima gravedad”. En un comunicado, los nacionalistas sostuvieron que el encuentro estaba “cerrado y confirmado” desde el pasado 13 de febrero en la sede de la Comisión Europea. Horas después, la Comisión Europea aclaró que fueron problemas de agenda los que motivaron que el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, tuviese que cancelar el encuentro que tenía previsto con Ana Pontón. Así lo trasladaron fuentes de su Gabinete consultadas tras la queja del Bloque, que dijo que la reunión se suspendió el mismo día que Rueda mantendría un encuentro con el comisario.

Sin embargo, fuentes del Gabinete del comisario recalcaron que “los acontecimientos internacionales” del pasado fin de semana han tenido “repercusiones” en su agenda, de forma que fue necesario “celebrar reuniones urgentes”.

“En estas circunstancias, ha sido necesario reprogramar la reunión con la señora Pontón”, trasladaron las mismas fuentes, sin nueva fecha para ubicar el encuentro. “Rueda no puede soportar que se visualice que el BNG haga lo que él no hace: defender al sector agroganadero gallego amenazado por el acuerdo de la UE con Mercosur”, dijo Ana Pontón.