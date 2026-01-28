Rueda destaca en Ourense la inversión de más de 10,5 millones para llevar cobertura móvil a 210 núcleos del rural

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este miércoles, durante una visita al concello ourensano de Leiro, que Galicia llevó a cabo en los últimos años un proyecto pionero en Europa para ampliar la red de telefonía móvil y dotar de cobertura e internet a 210 núcleos aislados del rural, en los que residen más de 5.000 personas. "Vamos a garantizar el acceso a los servicios básicos hasta donde permita la técnica y las telecomunicaciones son hoy en día un servicio fundamental", ha manifestado.

La nueva torre de telefonía instalada en Leiro | Óscar Pinal

En el marco de esta visita a la nueva torre de telefonía instalada en Leiro, que permite dar cobertura a 104 vecinos de los núcleos de Paredes y Sá, Rueda ha reivindicado la inversión de 10,6 millones de euros destinada a construir 68 torres en 48 concellos y a ejecutar la acometida eléctrica necesaria para acercar el servicio a los ciudadanos, unas actuaciones que mejorarán la cobertura en un total de 55 municipios gallegos.

La extensión de la red de telefonía móvil en Galicia fue posible gracias a la colaboración entre la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y Vodafone España. En concreto, los ayuntamientos se encargaron de ceder terrenos e identificar los núcleos con problemas de cobertura; la entidad pública Retegal habilitó las torres necesarias y Vodafone dotó a la red de servicio.

"Atraer a nómadas digitales"

La Xunta destaca que esta iniciativa se enmarca en la apuesta por consolidar el rural gallego como un espacio de oportunidades en el que vivir, invertir y trabajar, garantizando la igualdad en el acceso a los servicios básicos en todo el territorio.

Visita a la nueva torre de telefonía instalada en Leiro | Óscar Pinal

"Esto es construir Galicia. Galicia Calidade también es tener servicios básicos en cualquier sitio y garantizar la igualdad entre los ciudadanos", ha indicado, tras asegurar que la mejora de las telecomunicaciones permitirá asentar población en el rural y aprovechar nuevas oportunidades como atraer a nómadas digitales.

"Un servicio universal"

En esta línea, Rueda ha recordado que el Ejecutivo autonómico lleva años reclamando al Gobierno central que la telefonía móvil sea considerada un servicio universal de las telecomunicaciones.

La presentación en Leiro | Óscar Pinal

Ante "esta falta de reconocimiento por el Estado, que es quien tiene las competencias en esta materia", la Xunta resalta que optó por solicitar a la Comisión Europea permiso para ampliar la red de telefonía móvil en la comunidad y solucionar los problemas de muchos vecinos de zonas más aisladas.

La institución europea aprobó la solicitud e incorporó la iniciativa como ejemplo para el resto de Estados miembros en las nuevas Directrices para ayudas estatales de redes de banda ancha aprobadas en 2023. Galicia, concluye la Xunta, fue la primera comunidad en recibir una línea de ayudas europea para ampliar su red de telefonía.

"Condiciones equiparables a las de entornos urbanos"

Por su parte, José Miguel García, CEO de Vodafone España, ha incidido en los efectos de un despliegue que permite dar cobertura de voz y datos por primera vez a muchos núcleos en condiciones equiparables a las de los entornos urbanos, tanto en el interior como en el exterior de los hogares.

"Estoy seguro de que la conectividad mejorará la vida de las personas e impulsará la actividad económica local", ha agregado.

En un comunicado, Vodafone subraya que se adjudicó este proyecto en 2021 y ha logrado recuperar el 90,2% de la inversión efectuada en equipamiento, que ascendió a casi 2,5 millones de euros.